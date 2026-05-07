Корупція в ТЦК: військовий пояснив головну проблему мобілізації в Україні

Військовий ЗСУ Данило Яковлев заявив, що система мобілізації та рекрутингу працюють в Україні не так ефективно, як хотілося б. Однією з причин цієї проблеми є корупція у ТЦК.

Про це боєць ЗСУ сказав в коментарі "24 Каналу".

Чому в Україні проблема з мобілізацією

За словами капітана ЗСУ, нині склалася ситуація, за якої військовозобов’язані, які мають фінансові можливості, можуть уникати мобілізації. Водночас він звернув увагу на невтішний моральний і фізичний стан мобілізованих, яких набирають представники ТЦК.

"Їх якось десь піймали, вони не мають можливості відкупитися, тому їдуть у підрозділи. Треба провести аудит по кожному керівнику ТЦК, його заступнику, здійснити перевірку на поліграфі, дати додаткові можливості антикорупційним органам. Потрібно збільшити штат НАБУ, виділити умовно 100 людей, які б працювали в ЗСУ", — сказав Яковлев.

Військовий вважає, що сама присутність представників антикорупційних структур могла б стати стримувальним фактором для багатьох, що зменшило б ризики незаконних дій, пов’язаних із корупцією.

"Треба створити спеціальну комісію, наприклад, при Міністерстві оборони, залучити депутатів, журналістів, антикорупційні органи, й провести такий аудит. Першочергово тут питання довіри громадськості. Тому мають бути залучені ті, кому довіряють", — заявив Данило Яковлев.

Також капітан ЗСУ наголосив, що очищення системи від корупціонерів і заміна їх доброчесними людьми позитивно вплинули б на обороноздатність держави. На його думку, необхідно ухвалити законодавчі зміни, які б передбачали спрямування незаконно отриманих статків працівників ТЦК на забезпечення потреб українського війська.

"Щоб ми бачили, що коли заарештовують нечесну людину, конфісковують умовно 500 мільйонів гривень, то ці гроші йдуть на закупівлю ЗСУ дронів, автомобілів чи іншого обладнання. Тоді прозорість та об'єктивність в цих антикорупційних діях була б максимальною", — вважає Яковлев.

Як повідомляло Новини.LIVE, 6 травня стало відомо, що правоохоронці викрили та затримали виконувача обов'язків начальника Житомирського ОТЦК. Зокрема, з'ясувалося, що він вимагав від місцевого підприємця регулярні хабарі за уникнення мобілізації його працівників.

Також ми писали, що на Прикарпатті двоє сержантів одного із РТЦК організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За це їх будуть судити.