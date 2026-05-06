Брав гроші за непризов: на Житомирщині затримали керівника обласного ТЦК

Затримання керівника обласного ТЦК. Фото: Прокуратура України

Правоохоронці викрили та затримали виконувача обов'язків начальника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він вимагав від місцевого підприємця регулярні хабарі за уникнення мобілізації його працівників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Затримання керівника обласного ТЦК на Житомирщині

Кравченко розповів, що підприємець звернувся до посадовця ТЦК, аби отримати консультацію щодо законного бронювання працівників. Натомість йому запропонували іншу "схему" — щомісячно платити за те, щоб співробітників не мобілізували.

"За версією слідства, керівник обласного ТЦК запровадив для підприємця щомісячну "абонплату". За це обіцяв не мобілізовувати його працівників та фактично забезпечити їм "імунітет" від перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього він вимагав списки працівників із персональними даними та контактами, щоб у разі перевірок оперативно втручатися та не допустити їх призову. Також чиновник радив працівникам уникати ситуацій, які могли б привернути увагу поліції та спричинити додаткові перевірки документів.

"Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання ним неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів його затримали на гарячому", — повідомив генпрокурор.

Гроші, які знайшли в посадовця. Фото: Прокуратура України

Посадовцю повідомилипро підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як писали Новини.LIVE, нардеп Михайло Цимбалюк розповів, що багато військовозобов'язаних ще не оновили дані. За його словами, саме в таких порушників найчастіше виникають вуличні конфлікти із представниками ТЦК та СП.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За це він отримав штраф.