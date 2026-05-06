Брал деньги за непризыв: на Житомирщине задержали начальника областного ТЦК

Задержание руководителя областного ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители разоблачили и задержали исполняющего обязанности начальника Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он требовал от местного предпринимателя регулярные взятки за избежание мобилизации его работников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Задержание руководителя областного ТЦК на Житомирщине

Кравченко рассказал, что предприниматель обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы получить консультацию относительно законного бронирования работников. Вместо этого ему предложили другую "схему" — ежемесячно платить за то, чтобы сотрудников не мобилизовали.

"По версии следствия, руководитель областного ТЦК ввел для предпринимателя ежемесячную "абонплату". За это обещал не мобилизовать его работников и фактически обеспечить им "иммунитет" от проверок мобильных групп ТЦК, в частности при пересечении блокпостов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого он требовал списки работников с персональными данными и контактами, чтобы в случае проверок оперативно вмешиваться и не допустить их призыва. Также чиновник советовал работникам избегать ситуаций, которые могли бы привлечь внимание полиции и вызвать дополнительные проверки документов.

"Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения им неправомерной выгоды. После очередной передачи средств его задержали с поличным", — сообщил генпрокурор.

Деньги, которые нашли у чиновника. Фото: Прокуратура Украины

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писали Новини.LIVE, нардеп Михаил Цимбалюк рассказал, что многие военнообязанные еще не обновили данные. По его словам, именно у таких нарушителей чаще всего возникают уличные конфликты с представителями ТЦК и СП.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал ТЦК муляжом гранаты с 3D-принтера. За это он получил штраф.