Коррупция в ТЦК: военный объяснил главную проблему мобилизации в Украине

Работник ТЦК говорит с гражданами.

Военный ВСУ Даниил Яковлев заявил, что система мобилизации и рекрутинга работают в Украине не так эффективно, как хотелось бы. Одной из причин этой проблемы является коррупция в ТЦК.

Об этом боец ВСУ сказал в комментарии "24 Каналу".

Почему в Украине проблема с мобилизацией

По словам капитана ВСУ, сейчас сложилась ситуация, при которой военнообязанные, которые имеют финансовые возможности, могут избегать мобилизации. В то же время он обратил внимание на неутешительное моральное и физическое состояние мобилизованных, которых набирают представители ТЦК.

"Их как-то где-то поймали, они не имеют возможности откупиться, поэтому едут в подразделения. Надо провести аудит по каждому руководителю ТЦК, его заместителю, осуществить проверку на полиграфе, дать дополнительные возможности антикоррупционным органам. Нужно увеличить штат НАБУ, выделить условно 100 человек, которые бы работали в ВСУ", — сказал Яковлев.

Военный считает, что само присутствие представителей антикоррупционных структур могло бы стать сдерживающим фактором для многих, что уменьшило бы риски незаконных действий, связанных с коррупцией.

"Надо создать специальную комиссию, например, при Министерстве обороны, привлечь депутатов, журналистов, антикоррупционные органы, и провести такой аудит. Первоначально здесь вопрос доверия общественности. Поэтому должны быть привлечены те, кому доверяют", — заявил Даниил Яковлев.

Также капитан ВСУ отметил, что очищение системы от коррупционеров и замена их добропорядочными людьми положительно повлияли бы на обороноспособность государства. По его мнению, необходимо принять законодательные изменения, которые бы предусматривали направление незаконно полученных доходов работников ТЦК на обеспечение потребностей украинского войска.

"Чтобы мы видели, что когда арестовывают нечестного человека, конфискуют условно 500 миллионов гривен, то эти деньги идут на закупку ВСУ дронов, автомобилей или другого оборудования. Тогда прозрачность и объективность в этих антикоррупционных действиях была бы максимальной", — считает Яковлев.

Как сообщало Новини.LIVE, 6 мая стало известно, что правоохранители разоблачили и задержали исполняющего обязанности начальника Житомирского ОТЦК. В частности, выяснилось, что он требовал от местного предпринимателя регулярные взятки за избежание мобилизации его работников.

Также мы писали, что на Прикарпатье двое сержантов одного из РТЦК организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. За это их будут судить.