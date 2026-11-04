Військовослужбовець на фронті. Фото: Міністерство оборони України

Учасники програми "Контракт 18–24" забезпечуються необхідним одягом, взуттям та спорядженням для проходження військової служби. Перелік майна встановлено Нормою № 1, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232. Йдеться про польову форму, сезонний одяг, білизну та спеціальне спорядження.

Окреме місце в комплекті займають засоби індивідуального захисту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

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Який одяг передбачено для військовослужбовців

До переліку входять літня польова кепка, кепі типу К, панама, шапка-феска та зимовий головний убір. З одягу передбачені літній польовий костюм, утеплений комплект, демісезонна куртка, вітро- та вологозахисний костюм або пончо, зимова куртка та штани. Також військовослужбовцям належать сорочки-поло, бойові сорочки, рукавички для різних сезонів та шарфи-труби.

Набір білизни включає футболки з короткими рукавами, чоловічі та жіночі труси, жіночий топ, демісезонну та зимову натільну білизну. Додатково передбачені трекінгові шкарпетки для теплої та холодної пори року. Взуттєвий комплект складається з напівчеревиків, літніх та зимових черевиків з високими гомілками, казармених капців, утеплених бахіл та гумових чобіт.

До складу спорядження входять тактичні рукавички, індивідуальні беруші, ремінь для штанів, транспортна та адміністративна сумки, підсумок для засобів гігієни, спальний мішок, польовий килимок і сидіння, фляга з чохлом та індивідуальний казанок.

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Також передбачені чохли для балістичного шолома та бронежилета. Засоби захисту включають балістичні окуляри, бойовий шолом та модульний або полегшений бронежилет. Видача майна здійснюється відповідно до встановлених норм речового забезпечення.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що військовозобов’язані громадяни можуть захистити свої права у разі примусової доставки до ТЦК та СП, для цього існує спеціальний алгоритм.

Також Новини.LIVE нагадують, у яких випадках можуть мобілізувати українських чоловіків, які досягли 50-річного віку, а також які військові професії їм запропонують освоїти.