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Главная ТЦК Контракт 18–24: что входит в полный комплект экипировки военного

Контракт 18–24: что входит в полный комплект экипировки военного

Ua ru
4 ноября 2026 12:02
Контракт 18–24: какую форму и экипировку выдают военнослужащим Минобороны Украины
Военнослужащий на фронте. Фото: Минобороны Украины

Участники программы "Контракт 18–24" обеспечиваются необходимой одеждой, обувью и экипировкой для прохождения военной службы. Перечень имущества установлен Нормой №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232. Речь идет о полевой форме, сезонной одежде, белье и специальном снаряжении.

Отдельное место в комплекте занимают средства индивидуальной защиты, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

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Какая одежда предусмотрена для военнослужащих

В перечень входят летняя полевая кепка, кепи типа К, панама, шапка-феска и зимний головной убор. Из одежды предусмотрены летний полевой костюм, утепленный комплект, демисезонная куртка, ветровлагозащитный костюм или пончо, зимняя куртка и брюки. Также военнослужащим полагаются рубашки поло, боевые рубашки, перчатки для разных сезонов и шарфы-трубы.

Набор белья включает футболки с короткими рукавами, мужские и женские трусы, женский топ, демисезонное и зимнее нательное белье. Дополнительно предусмотрены треккинговые носки для теплого и холодного времени года. Обувной комплект состоит из полуботинок, летних и зимних ботинок с высокими берцами, казарменных тапочек, утепленных бахил и резиновых сапог.

В состав снаряжения входят тактические перчатки, индивидуальные беруши, брючный ремень, транспортная и административная сумки, подсумок для средств гигиены, спальный мешок, полевой коврик и сиденье, фляга с чехлом и индивидуальный котелок.

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Также предусмотрены чехлы для баллистического шлема и бронежилета. Средства защиты включают баллистические очки, боевой шлем и модульный либо облегченный бронежилет. Выдача имущества осуществляется в соответствии с установленными нормами вещевого обеспечения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что военнообязанные граждане могут защитить свои права в случае принудительной доставки в ТЦК и СП, существует специальный алгоритм для этого. 

Также Новини.LIVE напоминают, в каких случаях могут мобилизировать украинских мужчин, которые достигли возраста 50 лет, а также какие военные профессии им предложат освоить. 

Минобороны война в Украине ТЦК и СП контракт форма
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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