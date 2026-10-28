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Головна ТЦК Конфлікт через ТЦК у Славуті завершився непередбачуваним фіналом

Конфлікт через ТЦК у Славуті завершився непередбачуваним фіналом

Ua ru
28 жовтня 2026 00:37
Жінка хотіла потрапити до співробітника ТЦК, намагаючись врятувати зятя Національна поліція України
Автомобіль правоохоронців. Фото: Національна поліція України

Суд у Хмельницькій області розглянув справу жінки, яка під час конфлікту з представниками ТЦК кинула камінь і пошкодила службовий автомобіль поліції. Інцидент стався у Славуті Хмельницької області. Українка намагалася влучити в співробітника ТЦК, дії якого вважала незаконними.

Однак камінь влучив у заднє скло поліцейського Renault Duster, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Славутський міськрайонний суд Хмельницької області.

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Через що виник конфлікт

Як випливає з судового рішення, приводом для інциденту стала ситуація зі зятем жінки, якого, на її думку, співробітники ТЦК затримали неправомірно. Під час розгляду справи вона не визнала свою провину та заявила, що представники центру застосували до неї фізичну силу та розпилили сльозогінний газ. Ці твердження розглядалися в рамках справи разом з іншими матеріалами.

Які докази вивчив суд

Суд вивчив протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліцейського, показання свідків, фотографії пошкодженого автомобіля та відеозаписи з камер спостереження й бодікамер. Свідки підтвердили, що жінка перебувала позаду машини в момент події, хоча самого кидка каменю вони не бачили. Один із поліцейських повідомив, що після інциденту жінка зізналася в намірі влучити каменем у співробітника ТЦК.

Суд дійшов висновку, що зібрані матеріали підтверджують вчинення дрібного хуліганства. Жінці призначили штраф у розмірі 85 гривень. Додатково з неї стягнули 665,60 гривень судового збору.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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