Автомобиль правоохранителей. Фото: Нацполиция Украины

Суд в Хмельницкой области рассмотрел дело женщины, которая во время конфликта с представителями ТЦК бросила камень и повредила служебный автомобиль полиции. Происшествие случилось в Славуте Хмельницкой области. Украинка пыталась попасть в сотрудника ТЦК, действия которого считала незаконными.

Однако камень угодил в заднее стекло полицейского Renault Duster, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Славутский горрайонный суд Хмельницкой области.

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Из-за чего возник конфликт

Как следует из судебного постановления, поводом для инцидента стала ситуация с зятем женщины, которого, по ее мнению, сотрудники ТЦК задержали неправомерно. Во время разбирательства она не признала вину и заявила, что представители центра применили к ней физическую силу и распылили слезоточивый газ. Эти утверждения рассматривались в рамках дела наряду с другими материалами.

Какие доказательства изучил суд

Суд исследовал протокол об административном правонарушении, рапорт полицейского, показания свидетелей, фотографии поврежденного автомобиля и видеозаписи с камер наблюдения и бодикамеры. Свидетели подтвердили, что женщина находилась позади машины в момент происшествия, хотя самого броска камня они не видели. Один из полицейских сообщил, что после инцидента женщина призналась в намерении попасть камнем в сотрудника ТЦК.

Суд пришел к выводу, что собранные материалы подтверждают совершение мелкого хулиганства. Женщине назначили штраф в размере 85 гривен. Дополнительно с нее взыскали 665,60 гривны судебного сбора.

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