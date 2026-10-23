Українські правоохоронці під час роботи. Фото: Нацполіція України

В Україні триває обговорення можливих змін у системі резервування військовозобов’язаних працівників. Уряд має намір переглянути критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих та право резервувати співробітників. У центрі дискусії опинилися оборонна промисловість, енергетика та комунальна сфера.

Серед пропозицій було змінити граничну частку працівників, яких дозволено бронювати, та посилити перевірку діяльності підприємств, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які квоти можуть змінити

Приводом для перегляду стала заява прем’єр-міністра Сергія Корецького про випадки, коли компанії можуть отримувати право на резервування великої кількості працівників, хоча не всі вони безпосередньо задіяні у критично важливих завданнях. У початкових пропозиціях обговорювалися такі зміни:

для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики — зниження максимальної квоти зі 100% до 85%;

для підприємств теплопостачання, водоканалів та поводження з побутовими відходами — зменшення частки з 75 % до 60 %;

для інших критично важливих підприємств — збереження загального ліміту на рівні 50%.

Пізніше депутат Ярослав Железняк повідомив, що для енергетики та оборонної промисловості розглядається інший варіант — бронювання до 95% військовозобов’язаних працівників. Поки що ці цифри слід розглядати як параметри, що обговорюються, а не як норми, що набрали чинності.

Чому оборонна галузь виступає проти загального обмеження

Представники збройової галузі попереджають, що скорочення квот може торкнутися фахівців, яких складно швидко замінити. Йдеться про інженерів, технологів, операторів обладнання та співробітників, відповідальних за контроль якості. Їхня відсутність може вплинути на окремі етапи виробництва та роботу постачальників компонентів. Замість загального обмеження представники галузі пропонують перевіряти реальну діяльність підприємств, виконання оборонних контрактів та обґрунтованість наданого їм статусу критично важливих.

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Безуглая пропонує скоротити кількість заброньованих

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила за більш масштабний перегляд системи. На її думку, бронювання слід залишити насамперед для оборонної промисловості після аудиту та для найважливіших об’єктів інфраструктури. Серед категорій, для яких вона пропонує переглянути право на відстрочку, депутат назвала:

поліцейських і прокурорів;

працівників закладів вищої освіти та інститутів Національної академії наук;

медичних працівників та окремі категорії державних службовців.

Ці заяви відображають позицію депутата і самі по собі не змінюють чинний порядок бронювання. Для зміни правил необхідні відповідні рішення у встановленому законом порядку.

Як продовжують діючі відстрочки

Паралельно Міністерство оборони повідомило про автоматичне продовження чинних відстрочок. За даними відомства від 17 жовтня 2026 року, без повторного звернення можуть бути продовжені понад 90 % відстрочок, якщо необхідні підстави зберігаються та підтверджуються державними реєстрами. Процес автоматичного продовження має тривати до 30 жовтня 2026 року.

Це окрема процедура, яка не пов’язана безпосередньо з обговорюваним переглядом квот для підприємств. Тому громадянам важливо перевіряти актуальний статус своєї відстрочки, а роботодавцям — стежити за офіційними рішеннями щодо можливих змін у бронюванні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що представники ТЦК намагалися мобілізувати чоловіка вагою понад 140 кг, якому довелося звернутися до суду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі категорії українських військовослужбовців можуть розраховувати на демобілізацію вже у 2027 році.