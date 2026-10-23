Украинские правоохранители во время работы. Фото: Нацполиция Украины

В Украине продолжается обсуждение возможных изменений в системе бронирования военнообязанных работников. Правительство намерено пересмотреть критерии, по которым предприятия получают статус критически важных и право бронировать сотрудников. В центре дискуссии оказались оборонная промышленность, энергетика и коммунальная сфера.

Среди предложений было изменить предельную долю работников, которых разрешено бронировать, и усилить проверку деятельности предприятий, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие квоты могут изменить

Поводом для пересмотра стало заявление премьер-министра Сергея Корецкого о случаях, когда компании могут получать право на бронирование большого числа сотрудников, хотя не все они непосредственно задействованы в критически важных задачах. В первоначальных предложениях обсуждались следующие изменения:

для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики — снижение максимальной квоты со 100% до 85%;

для предприятий теплоснабжения, водоканалов и обращения с бытовыми отходами — уменьшение доли с 75% до 60%;

для других критически важных предприятий — сохранение общего лимита на уровне 50%.

Позже депутат Ярослав Железняк сообщил, что для энергетики и оборонной промышленности рассматривается другой вариант — бронирование до 95% военнообязанных работников. Пока эти цифры следует рассматривать как обсуждаемые параметры, а не как вступившие в силу нормы.

Почему оборонная отрасль выступает против общего ограничения

Представители оружейной отрасли предупреждают, что сокращение квот может затронуть специалистов, которых сложно быстро заменить. Речь идет об инженерах, технологах, операторах оборудования и сотрудниках, отвечающих за контроль качества. Их отсутствие способно повлиять на отдельные этапы производства и работу поставщиков компонентов. Вместо общего ограничения представители отрасли предлагают проверять реальную деятельность предприятий, выполнение оборонных контрактов и обоснованность предоставленного им статуса критически важных.

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Безуглая предлагает сократить число забронированных

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила за более масштабный пересмотр системы. По ее мнению, бронирование следует оставить прежде всего для оборонной промышленности после аудита и для наиболее важных объектов инфраструктуры. Среди категорий, для которых она предлагает пересмотреть право на отсрочку, депутат назвала:

полицейских и прокуроров;

работников учреждений высшего образования и институтов Национальной академии наук;

медицинских работников и отдельные категории государственных служащих.

Эти заявления отражают позицию депутата и сами по себе не меняют действующий порядок бронирования. Для изменения правил необходимы соответствующие решения в установленном законом порядке.

Как продлевают действующие отсрочки

Параллельно Министерство обороны сообщило об автоматическом продлении действующих отсрочек. По данным ведомства от 17 октября 2026 года, без повторного обращения могут продлиться более 90% отсрочек, если необходимые основания сохраняются и подтверждаются государственными реестрами. Процесс автоматического продления должен продолжаться до 30 октября 2026 года.

Это отдельная процедура, не связанная напрямую с обсуждаемым пересмотром квот для предприятий. Поэтому гражданам важно проверять актуальный статус своей отсрочки, а работодателям — следить за официальными решениями о возможных изменениях в бронировании.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что представители ТЦК пытались мобилизировать мужчину с весом более 140 кг, которому пришлось обратиться в суд.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые категории украинских военнослужащих могут рассчитывать на демобилизацию уже в 2027 году.