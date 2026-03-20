Юристи сказали, коли ТЦК можуть відмовити у знятті з військового обліку

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Військовозобов'язані громадяни України у разі зміни місця проживання мають стати на військовий обліку у новому місці. Однак люди можуть стикатися з проблемою — відмовою у знятті з обліку за переднім місцем реєстрації.



Як працює процедура, пояснили адвокати на порталі "Юристи.ua", передає Новини.LIVE.

Чому громадяни стикаються з відмовами зняття з обліку

Процес зміни місця реєстрації для чоловіків напряму прив’язаний до військового обліку. Без оновлення інформації в ТЦК оформити прописку за новою адресою не вийде.

Зокрема, адвокат Юрій Айвазян пояснив, що обійти відвідування військкомату під час переїзду фактично неможливо.

"Якщо ви плануєте переїхати до іншого міста та зареєструвати місце проживання, для початку вам необхідно буде стати на військовий облік у відповідному ТЦК. На жаль, відповідна процедура не передбачає іншої можливості", — сказав він.

За словами юриста Владислава Дерія, найбільше труднощів виникає саме під час зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання. Він пояснив, що перехід між різними ТЦК не відбувається автоматично, а отже рішення залежить від конкретного органу.

"Оскільки триває війна, то ТЦК за чинним місцем військового обліку має право відмовити у знятті з обліку. Це все індивідуально та фактор особистісний щодо кожного ТЦК", — резюмував Дерій.

