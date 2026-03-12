ВЛК для виключених з обліку - чи необхідно проходити у 25 років

Виключені з військового обліку звільняються від обов’язку прийти в ТЦК в 25 років. Фото: Вінницький ТЦК, korosten.today. Колаж: Новини.LIVE

В 25 років у громадян на військовому обліку змінюється статус, із призовника на військовозобов’язаного. В цей момент громадянину треба прийти в ТЦК і пройти військово-лікарську комісію, але виключених з обліку громадян це уже не стосується.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Військовий облік і виключення з нього

Військовий облік в Україні стосується усіх громадян чоловічої статі віком з 17 до 60 років. До 25 років громадяни на військовому обліку мають статус "призовник", після 25-річчя отримують новий статус — "військовозобов’язаний".

Дехто із громадян може бути виключений з військового обліку. Це, зокрема, відбувається через непридатність тієї чи іншої особи до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку саме з такої причини. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому в 25 років (коли змінюється статус у громадян на військовому обліку) відвідати ТЦК, зокрема, для проходження військово-лікарської комісії.

Чи треба йти в ТЦК у 25 років

Юристи пояснили громадянину, що процедура зміни статусу і проходження ВЛК його уже не стосуються. "Оскільки ви були виключені з військового обліку, ви фактично перестали бути суб'єктом військового обов'язку", — підкреслив юрист Сергій Богун.

"Це означає, що ви більше не вважаєтеся ні призовником, ні військовозобов'язаним. У правовому полі такий статус є "кінцевим", тому зміна призовного віку з 27 до 25 років на вас не поширюється, адже ви вже перебуваєте поза межами системи обліку", — наголосив Богун.

Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив, що це стосується саме виключених з військового обліку, але не знятих. "Якщо Ви були саме виключені з військового обліку, то Вам не потрібно йти до ТЦК та СП або заново проходити ВЛК при досягненні 25 років. Ви є невійськовозобов'язаним та не підлягаєте поновленню на обліку", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може громадянин, виключений з військового обліку, вільно їздити Україною.

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, навіщо виключеному з обліку ТЦК потрібно встановити "Резерв+".

Електронний військово-обліковий документ не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.