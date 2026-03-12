Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи треба йти в ТЦК у 25 років виключеним з обліку

Чи треба йти в ТЦК у 25 років виключеним з обліку

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 21:40
ВЛК для виключених з обліку - чи необхідно проходити у 25 років
Виключені з військового обліку звільняються від обов’язку прийти в ТЦК в 25 років. Фото: Вінницький ТЦК, korosten.today. Колаж: Новини.LIVE

В 25 років у громадян на військовому обліку змінюється статус, із призовника на військовозобов’язаного. В цей момент громадянину треба прийти в ТЦК і пройти військово-лікарську комісію, але виключених з обліку громадян це уже не стосується.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Військовий облік і виключення з нього

Військовий облік в Україні стосується усіх громадян чоловічої статі віком з 17 до 60 років. До 25 років громадяни на військовому обліку мають статус "призовник", після 25-річчя отримують новий статус — "військовозобов’язаний".

Дехто із громадян може бути виключений з військового обліку. Це, зокрема, відбувається через непридатність тієї чи іншої особи до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку саме з такої причини. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому в 25 років (коли змінюється статус у громадян на військовому обліку) відвідати ТЦК, зокрема, для проходження військово-лікарської комісії.

Чи треба йти в ТЦК у 25 років

Юристи пояснили громадянину, що процедура зміни статусу і проходження ВЛК його уже не стосуються. "Оскільки ви були виключені з військового обліку, ви фактично перестали бути суб'єктом військового обов'язку", — підкреслив юрист Сергій Богун.

"Це означає, що ви більше не вважаєтеся ні призовником, ні військовозобов'язаним. У правовому полі такий статус є "кінцевим", тому зміна призовного віку з 27 до 25 років на вас не поширюється, адже ви вже перебуваєте поза межами системи обліку", — наголосив Богун.

Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив, що це стосується саме виключених з військового обліку, але не знятих. "Якщо Ви були саме виключені з військового обліку, то Вам не потрібно йти до ТЦК та СП або заново проходити ВЛК при досягненні 25 років. Ви є невійськовозобов'язаним та не підлягаєте поновленню на обліку", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може громадянин, виключений з військового обліку, вільно їздити Україною.

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, навіщо виключеному з обліку ТЦК потрібно встановити "Резерв+".

Електронний військово-обліковий документ не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації