Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Исключенный из учета в 25 лет, надо ли идти в ТЦК

Исключенный из учета в 25 лет, надо ли идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 21:40
Визит в ТЦК исключенного из воинского учета в 25 лет - когда нужно идти
Исключенные с воинского учета освобождаются от обязанности прийти в ТЦК в 25 лет. Фото: Винницкий ТЦК, korosten.today. Коллаж: Новини.LIVE

В 25 лет у граждан на воинском учете меняется статус, с призывника на военнообязанного. В этот момент гражданину надо прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию, но исключенных с учета граждан это уже не касается.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Военный учет и исключение из него

Военный учет в Украине касается всех граждан мужского пола в возрасте с 17 до 60 лет. До 25 лет граждане на воинском учете имеют статус "призывник", после 25-летия получают новый статус — "военнообязанный".

Некоторые из граждан могут быть исключены из воинского учета. Это, в частности, происходит из-за непригодности того или иного лица к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета именно по такой причине. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему в 25 лет (когда меняется статус у граждан на воинском учете) посетить ТЦК, в частности, для прохождения военно-врачебной комиссии.

Надо ли идти в ТЦК в 25 лет

Юристы объяснили гражданину, что процедура смены статуса и прохождение ВВК его уже не касаются. "Поскольку вы были исключены с воинского учета, вы фактически перестали быть субъектом воинской обязанности", — подчеркнул юрист Сергей Богун.

"Это означает, что вы больше не считаетесь ни призывником, ни военнообязанным. В правовом поле такой статус является "конечным", поэтому изменение призывного возраста с 27 до 25 лет на вас не распространяется, ведь вы уже находитесь за пределами системы учета", — отметил Богун.

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что это касается именно исключенных из воинского учета, но не снятых. "Если Вы были именно исключены из воинского учета, то Вам не нужно идти в ТЦК и СП или заново проходить ВВК при достижении 25 лет. Вы являетесь невоеннообязанным и не подлежат восстановлению на учете", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли гражданин, исключенный из воинского учета, свободно ездить по Украине.

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосте территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, зачем исключенному с учета ТЦК нужно установить "Резерв+".

Электронный военно-учетный документ не является обязательным для тех военнообязанных граждан, которые получили еще бумажный ВУД. Но, по словам юристов, у "Резерв+" есть определенное преимущество.

военный учет ВВК ТЦК и СП военнообязанные призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации