Визит в ТЦК исключенного из воинского учета в 25 лет - когда нужно идти

В 25 лет у граждан на воинском учете меняется статус, с призывника на военнообязанного. В этот момент гражданину надо прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию, но исключенных с учета граждан это уже не касается.

Военный учет и исключение из него

Военный учет в Украине касается всех граждан мужского пола в возрасте с 17 до 60 лет. До 25 лет граждане на воинском учете имеют статус "призывник", после 25-летия получают новый статус — "военнообязанный".

Некоторые из граждан могут быть исключены из воинского учета. Это, в частности, происходит из-за непригодности того или иного лица к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета именно по такой причине. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему в 25 лет (когда меняется статус у граждан на воинском учете) посетить ТЦК, в частности, для прохождения военно-врачебной комиссии.

Надо ли идти в ТЦК в 25 лет

Юристы объяснили гражданину, что процедура смены статуса и прохождение ВВК его уже не касаются. "Поскольку вы были исключены с воинского учета, вы фактически перестали быть субъектом воинской обязанности", — подчеркнул юрист Сергей Богун.

"Это означает, что вы больше не считаетесь ни призывником, ни военнообязанным. В правовом поле такой статус является "конечным", поэтому изменение призывного возраста с 27 до 25 лет на вас не распространяется, ведь вы уже находитесь за пределами системы учета", — отметил Богун.

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что это касается именно исключенных из воинского учета, но не снятых. "Если Вы были именно исключены из воинского учета, то Вам не нужно идти в ТЦК и СП или заново проходить ВВК при достижении 25 лет. Вы являетесь невоеннообязанным и не подлежат восстановлению на учете", — подчеркнул Дерий.

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосте территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.

Электронный военно-учетный документ не является обязательным для тех военнообязанных граждан, которые получили еще бумажный ВУД. Но, по словам юристов, у "Резерв+" есть определенное преимущество.