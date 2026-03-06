Виключення з обліку - проблеми із виключенням до проголошення незалежності України

Військові квитки старого і нового зразка. Фото: Depositphotos, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянина виключили з військового обліку ще до проголошення незалежності України, шансів на внесення даних про це у реєстр "Оберіг" у нього дуже мало. Скоріш за все, цій особі доведеться іти до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з обліку до незалежності України

Військовий облік в Україні починається в рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річчя. На військовому обліку громадяни повинні перебувати до 60 років.

Втім, виключити з військового обліку громадянина можуть не тільки за віком. Однією із підстав для виключення з обліку є стан його здоров’я, який не дозволяє проходити військову службу. Таких громадян визнають невійськовозобов’язаними.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку ще до проголошення Україною незалежності. При цьому, підкреслив чоловік, він до 1991 року проживав у іншій республіці СРСР (нинішній території Молдови), де його і виключили з обліку.

Чоловік поцікавився, чи буде внесена ця інформація до нинішніх українських реєстрів. "Шанси на внесення даних ТЦК до Реєстру згідно наданої Вами інформації — нульові", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

ТЦК і суд

Айвазян пояснив, що може чекати на такого громадянина після спроби внести дані про виключення з обліку в реєстр "Оберіг". У найгіршому варіанті, підкреслив юрист, справа може дійти до суду.

"Якщо підете на цей крок, то Вам не вдасться уникнути формування е-ВОД та звернення до суду. Формування е-ВОД через "Дію" не є тотожним встановленню "Резерв+", що передбачає оновлення даних", — наголосив Юрій Айвазян.

"Тож відповідь на Ваше питання — треба одразу готуватись до суду. Попередньо треба направити до ТЦК заяву про внесення змін до реєстру, на яку, скоріш за все, ви отримаєте офіційну відмову", — резюмував адвокат

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати незаконне повернення невійськовозобов’язаного на військовий облік.

Потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформації про виключення до реєстру "Оберіг". До заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію довідки ВЛК (якщо така є).

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно під час процесу виключення з обліку спочатку скасувати наявну бронь.

Громадянину, який був визнаний непридатним до військового обліку, варто подати заяву про скасування бронювання. Після анулювання броні в ТЦК повинні виключити цю особу з військового обліку.