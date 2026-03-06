Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Виключений з обліку в СРСР — чи внесе ТЦК дані в реєстр

Виключений з обліку в СРСР — чи внесе ТЦК дані в реєстр

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 00:30
Виключення з обліку - проблеми із виключенням до проголошення незалежності України
Військові квитки старого і нового зразка. Фото: Depositphotos, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянина виключили з військового обліку ще до проголошення незалежності України, шансів на внесення даних про це у реєстр "Оберіг" у нього дуже мало. Скоріш за все, цій особі доведеться іти до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Виключення з обліку до незалежності України

Військовий облік в Україні починається в рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річчя. На військовому обліку громадяни повинні перебувати до 60 років.

Втім, виключити з військового обліку громадянина можуть не тільки за віком. Однією із підстав для виключення з обліку є стан його здоров’я, який не дозволяє проходити військову службу. Таких громадян визнають невійськовозобов’язаними.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку ще до проголошення Україною незалежності. При цьому, підкреслив чоловік, він до 1991 року проживав у іншій республіці СРСР (нинішній території Молдови), де його і виключили з обліку.

Чоловік поцікавився, чи буде внесена ця інформація до нинішніх українських реєстрів. "Шанси на внесення даних ТЦК до Реєстру згідно наданої Вами інформації — нульові", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

ТЦК і суд

Айвазян пояснив, що може чекати на такого громадянина після спроби внести дані про виключення з обліку в реєстр "Оберіг". У найгіршому варіанті, підкреслив юрист, справа може дійти до суду.

"Якщо підете на цей крок, то Вам не вдасться уникнути формування е-ВОД та звернення до суду. Формування е-ВОД через "Дію" не є тотожним встановленню "Резерв+", що передбачає оновлення даних", — наголосив Юрій Айвазян.

"Тож відповідь на Ваше питання — треба одразу готуватись до суду. Попередньо треба направити до ТЦК заяву про внесення змін до реєстру, на яку, скоріш за все, ви отримаєте офіційну відмову", — резюмував адвокат

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати незаконне повернення невійськовозобов’язаного на військовий облік.

Потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформації про виключення до реєстру "Оберіг". До заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію довідки ВЛК (якщо така є).

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно під час процесу виключення з обліку спочатку скасувати наявну бронь.

Громадянину, який був визнаний непридатним до військового обліку, варто подати заяву про скасування бронювання. Після анулювання броні в ТЦК повинні виключити цю особу з військового обліку.

СРСР військовий облік військовий квиток ТЦК та СП реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації