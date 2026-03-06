Воинский учет и исключение из учета - имеет ли значение исключение в другой республике СССР

Военные билеты старого и нового образца. Фото: Depositphotos, УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Исключение гражданина из воинского учета должно быть занесено в профильный реестр "Оберіг". Но если гражданина исключили из учета еще во времена существования СССР, да еще и в другой республике, внести эти данные в реестр "Оберіг" практически невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Воинский учет до независимости Украины

Военный учет в Украине начинается в год достижения гражданином мужского пола 17-летия. На воинском учете граждане должны находиться до 60 лет.

Впрочем, исключить с воинского учета гражданина могут не только по возрасту. Одним из оснований для исключения с учета является состояние его здоровья, которое не позволяет проходить военную службу. Таких граждан признают невоеннообязанными.

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета еще до провозглашения Украиной независимости. При этом, подчеркнул мужчина, он до 1991 года проживал в другой республике СССР (нынешней территории Молдовы), где его и исключили с учета.

Мужчина поинтересовался, будет ли внесена эта информация в нынешние украинские реестры. "Шансы на внесение данных ТЦК в Реестр согласно предоставленной Вами информации — нулевые", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Заявление в ТЦК и иск в суд

Айвазян объяснил, что может ждать такого гражданина после попытки внести данные об исключении с учета в реестр "Оберіг". В худшем варианте, подчеркнул юрист, дело может дойти до суда.

"Если пойдете на этот шаг, то Вам не удастся избежать формирования е-ВУД и обращения в суд. Формирование е-ВУД через "Дію" не является тождественным установлению "Резерв+", что предусматривает обновление данных", — отметил Юрий Айвазян.

"Поэтому ответ на Ваш вопрос — надо сразу готовиться в суд. Предварительно надо направить в ТЦК заявление о внесении изменений в реестр, на которое, скорее всего, вы получите официальный отказ", — резюмировал адвокат

Напомним, мы ранее писали о том, как что делать невоеннообязанному гражданину, если его незаконно вернули на воинский учет.

Для начала необходимо направить в ТЦК заказным письмом заявление. В заявлении гражданин должен изложить требование внести информацию об исключении в реестр "Оберіг".

Добавим, мы сообщали о том, нужно перед исключением забронированного гражданина из воинского учета отменить бронь.

Юристы подтвердили, что гражданину действительно следует сначала подать заявление об отмене бронирования. И только после этого в ТЦК стартует процесс исключения из воинского учета.