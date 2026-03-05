Повістки громадянам за кордоном - чи має право ТЦК надсилати повістку на адресу в Україні

Повістки "Укрпоштою", коли вони незаконні. Фото: ЛРДА, "Зміст". Колаж: Новини.LIVE

Територіальний центр комплектування не має права надсилати повістки на українську адресу громадянам, які перебувають за кордоном. Юристи пояснили, що робити громадянину, якого за неотриману повістку оголосили у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки для емігрантів

Повістки — один із ключових елементів військового обліку у мирний час. Також завдяки повісткам відбувається і процес загальної мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану.

Повістки надсилаються територіальними центрами комплектування за адресами державної реєстрації чи фактичного проживання українських військовозобов’язаних громадян. Разом з тим, частина громадян України перебуває на законних підставах за кордоном.

До юристів звернувся саме такий громадянин, який живе в іншій країні. Але він виявив, що через "Укрпошту" на його українську адресу прийшла повістка, за неотримання якої громадянина ще й оголосили у розшук.

Чоловік поцікавився, чи є такий крок з боку ТЦК законним. Юрист Владислав Дерій пояснив, якою є ситуація для українського емігранта.

"Вам не мали право відправляти повістку на зареєстровану адресу проживання в Україні. Вже навіть суди це визнають", — запевнив Дерій.

Як оскаржити рішення ТЦК

Юрист також прокоментував оголошення громадянина, який перебуває за межами України, у розшук. "Розшук незаконний. Без винесення постанови ТЦК - оголошувати у розшук не мають права", — наголосив Владислав Дерій.

Він пояснив, що має зробити у такій ситуації громадянин, перебуваючи за кордоном. Процедура оскарження доступна уже і для цієї категорії українців.

"Для цього потрібно повторно подати належним чином підготовлену заяву до ТЦК через електронну пошту. Отримати від ТЦК відповідь і вже від її змісту вирішувати, як діяти далі — оскаржувати бездіяльність чи залишити все як є. Справа в тому, що під час перебування за кордоном Вас не мають права штрафувати, адже розгляд справи про адмінправопорушення повинен відбуватися за Вашої особистої присутності в ТЦК", — наголосив Дерій.

