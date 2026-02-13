Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Не тільки ТЦК — хто ще має право вручати повістки

Не тільки ТЦК — хто ще має право вручати повістки

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 06:30
Повістки ТЦК - хто може вручати повістки
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: tsn.ua

Вручати повістки військовозобов’язаним громадянам мають право не тільки представники територіальних центрів комплектування. Юристи пояснили, хто ще має таке право і де саме може вручати повістки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама
Читайте також:

Повістки — ТЦК і не тільки

Повістка — один із ключових елементів військового обліку та загальної мобілізації.

Вручають повістки зазвичай представники територіального центру комплектування, самостійно чи у складі групи оповіщення ТЦК (до якої входять і представники Національної поліції України).

Втім, підкреслив адвокат В’ячеслав Кирда, таке право мають не тільки військовослужбовці, які проходять службу у територіальних центрах комплектування.

Юрист пояснив, які ще посадовці мають право вручати військовозобов’язаним громадянам повістки.

Хто має право вручити повістку і де

По-перше, це представники відповідних підрозділів районних та міських державних (військових) адміністрацій.

Кирда підкреслив, що їхнє право вручати повістки обмежується територіальними межами — районів чи міст, в адміністраціях яких вони працюють.

Крім того, вручати повістки можуть представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад (у межах цих адміністративно-територіальних утворень), а також представники підприємств, установ і організацій (своїм працівникам).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають у 2026 році групи оповіщення ТЦК право вручати повістки на вулиці та в інших публічних місцях.

Додамо, ми повідомляли про те, як змінили правила розсилання повісток ТЦК у 2025 році.

міська рада повістки ТЦК та СП військовозобов'язані військові адміністрації
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації