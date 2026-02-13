Повістки ТЦК - хто може вручати повістки

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: tsn.ua

Вручати повістки військовозобов’язаним громадянам мають право не тільки представники територіальних центрів комплектування. Юристи пояснили, хто ще має таке право і де саме може вручати повістки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Повістки — ТЦК і не тільки

Повістка — один із ключових елементів військового обліку та загальної мобілізації.

Вручають повістки зазвичай представники територіального центру комплектування, самостійно чи у складі групи оповіщення ТЦК (до якої входять і представники Національної поліції України).

Втім, підкреслив адвокат В’ячеслав Кирда, таке право мають не тільки військовослужбовці, які проходять службу у територіальних центрах комплектування.

Юрист пояснив, які ще посадовці мають право вручати військовозобов’язаним громадянам повістки.

Хто має право вручити повістку і де

По-перше, це представники відповідних підрозділів районних та міських державних (військових) адміністрацій.

Кирда підкреслив, що їхнє право вручати повістки обмежується територіальними межами — районів чи міст, в адміністраціях яких вони працюють.

Крім того, вручати повістки можуть представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад (у межах цих адміністративно-територіальних утворень), а також представники підприємств, установ і організацій (своїм працівникам).

