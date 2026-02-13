Видео
Україна
Главная ТЦК Не только ТЦК — кто еще имеет право вручать повестки

Не только ТЦК — кто еще имеет право вручать повестки

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 06:30
Повестки ТЦК - кто может вручать повестки
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: tsn.ua

Вручать повестки военнообязанным гражданам имеют право не только представители территориальных центров комплектования. Юристы объяснили, кто еще имеет такое право и где именно может вручать повестки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Повестки — ТЦК и не только

Повестка — один из ключевых элементов воинского учета и всеобщей мобилизации.

Вручают повестки обычно представители территориального центра комплектования, самостоятельно или в составе группы оповещения ТЦК (в которую входят и представители Национальной полиции Украины).

Впрочем, подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда, такое право имеют не только военнослужащие, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования.

Юрист объяснил, какие еще должностные лица имеют право вручать военнообязанным гражданам повестки.

Кто имеет право вручить повестку и где

Во-первых, это представители соответствующих подразделений районных и городских государственных (военных) администраций.

Кирда подчеркнул, что их право вручать повестки ограничивается территориальными границами — районов или городов, в администрациях которых они работают.

Кроме того, вручать повестки могут представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов (в пределах этих административно-территориальных образований), а также представители предприятий, учреждений и организаций (своим работникам).

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли в 2026 году группы оповещения ТЦК право вручать повестки на улице и в других публичных местах.

Добавим, мы сообщали о том, как изменили правила рассылки повесток ТЦК в 2025 году.

городской совет повестки ТЦК и СП военнообязанные военные администрации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
