Повестки для граждан за границей - может ли ТЦК слать повестку на украинский адрес

Повестки "Укрпоштою", когда они незаконны. Фото: ЛРГА, "Зміст". Коллаж: Новини.LIVE

ТЦК может присылать повестки только тем гражданам, которые находятся на территории Украины. По словам юристов, повестка, присланная на украинский адрес гражданину, который выехал за рубеж, незаконна.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Эмиграция и повестки ТЦК

Повестки — один из ключевых элементов воинского учета в мирное время. Также благодаря повесткам происходит и процесс общей мобилизации в особый период, во время действия военного положения.

Повестки направляются территориальными центрами комплектования по адресам государственной регистрации или фактического проживания украинских военнообязанных граждан. Вместе с тем, часть граждан Украины находится на законных основаниях за рубежом.

К юристам обратился именно такой гражданин, который живет в другой стране. Но он обнаружил, что через "Укрпошту" на его украинский адрес пришла повестка, за неполучение которой гражданина еще и объявили в розыск.

Мужчина поинтересовался, является ли такой шаг со стороны ТЦК законным. Юрист Владислав Дерий объяснил, какова ситуация для украинского эмигранта.

"Вам не имели право отправлять повестку на зарегистрированный адрес проживания в Украине. Уже даже суды это признают", — заверил Дерий.

Обжалование действий ТЦК

Юрист также прокомментировал объявление гражданина, который находится за пределами Украины, в розыск. "Розыск незаконен. Без вынесения постановления ТЦК — объявлять в розыск не имеют права", — отметил Владислав Дерий.

Он объяснил, что должен сделать в такой ситуации гражданин, находясь за рубежом. Процедура обжалования доступна уже и для этой категории украинцев.

"Для этого нужно повторно подать надлежащим образом подготовленное заявление в ТЦК через электронную почту. Получить от ТЦК ответ и уже от его содержания решать, как действовать дальше — обжаловать бездействие или оставить все как есть. Дело в том, что во время пребывания за границей Вас не имеют права штрафовать, ведь рассмотрение дела об админправонарушении должно происходить при Вашем личном присутствии в ТЦК", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что не только ТЦК, но и другие организации имеют право вручать повестки военнообязанным.

Прежде всего это районные и городские государственные (военные) администрации. Вручать повестки гражданам представители этих структур могут только на своей территории.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут шаги группы оповещения ТЦК, если гражданин отказался от получения повестки, например, на прохождения ВВК.

Сперва представители центра комплектования должны составить акт об отказе гражданина от повестки. А полицейские имеют право принудительно доставить гражданина в ближайший ТЦК.