Юристы сказали, когда ТЦК могут отказать в снятии с воинского учета

Военнообязанный в ТЦК и СП.

Военнообязанные граждане Украины в случае изменения места жительства должны стать на воинский учет в новом месте. Однако люди могут сталкиваться с проблемой — отказом в снятии с учета по прежнему месту регистрации.



Как работает процедура, объяснили адвокаты на портале "Юристи.ua", передает Новини.LIVE.

Почему граждане сталкиваются с отказами снятия с учета

Процесс смены места регистрации для мужчин напрямую привязан к воинскому учету. Без обновления информации в ТЦК оформить прописку по новому адресу не получится.

В частности, адвокат Юрий Айвазян пояснил, что обойти посещение военкомата при переезде фактически невозможно.

"Если вы планируете переехать в другой город и зарегистрировать место жительства, для начала вам необходимо будет стать на воинский учет в соответствующем ТЦК. К сожалению, соответствующая процедура не предусматривает другой возможности", — сказал он.

По словам юриста Владислава Дерия, больше всего трудностей возникает именно при снятии с воинского учета по предыдущему месту жительства. Он пояснил, что переход между различными ТЦК не происходит автоматически, а значит решение зависит от конкретного органа.

"Поскольку идет война, то ТЦК по действующему месту воинского учета имеет право отказать в снятии с учета. Это все индивидуально и фактор личностный по каждому ТЦК", — резюмировал Дерий.

