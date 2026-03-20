ТЦК обязан исключить человека с учета после решения РВВК

Дата публикации 20 марта 2026 06:30
Военнообязанный на военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский ОТЦК

Решение региональной военно-врачебной комиссии является ключевым для ТЦК. Если РВВК признала непригодность гражданина к военной службе, то территориальный центр комплектования должен исключить такое лицо с воинского учета. Юристы объяснили, зачем исключенному с учета стоит получить свидетельство о болезни.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Исключение с учета после решения ВВК

Военный учет в Украине организует система территориальных центров комплектования. На воинском учете должны находиться все граждане мужского пола от 17 до 60 лет.

Вместе с тем, часть граждан может претендовать на исключение с воинского учета. Это, в частности, происходит из-за непригодности того или иного лица к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который прошел районную ВВК, которая приняла решение о его непригодности к военной службе. Мужчина рассказал, что получил уже и решение региональной военно-врачебной комиссии, и поинтересовался, исключит ли ТЦК его с воинского учета.

Зачем получать свидетельство о болезни

Юристы подтвердили, что после решения РВВК у территориального центра комплектования есть только один вариант дальнейших действий. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Да, Вас должны исключить с воинского учета и внести данную информацию в реестр "Оберіг".

Адвокат Юрий Айвазян напомнил о важном документе в этом процессе. Этим документом является свидетельство о болезни, отметил Айвазян: "Так, если РВВК утвердила свидетельство о болезни, то ТЦК должен исключить Вас с воинского учета".

Дерий в свою очередь отметил необходимость такому гражданину иметь свидетельство о болезни на руках. Юрист объяснил, зачем: "Рекомендую обязательно получить копию свидетельства о болезни, где Вас указано о вашей непригодности, ведь если произойдет какой-то глюк в системе, то свидетельство о болезни подтвердит Вашу непригодность".

Напомним, мы ранее писали о том, каковы причины для исключения гражданина с воинского учета ТЦК.

Гражданина могут исключить с воинского учета, если он достиг критического возраста пребывания в запасе, пропал без вести или перестал быть гражданином Украины. А вот состояние здоровья сейчас не играет такого важного значения.

Добавим, мы сообщали о том, зачем исключенному из учета ТЦК гражданину нужно установить приложение "Резерв+".

Электронный военно-учетный документ в виде мобильного приложения "Резерв+" не является обязательным для тех военнообязанных граждан, которые получили еще бумажный ВУД. Но, по словам юристов, у "Резерв+" есть определенное преимущество.

военный учет ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
