ТЦК зобов'язаний виключити людину з обліку після рішення РВЛК

Військовозобов’язаний на військово-лікарській комісії. Фото: Житомирський ОТЦК

Рішення регіональної військово-лікарської комісії є ключовим для ТЦК. Якщо РВЛК визнала непридатність громадянина до військової служби, то територіальний центр комплектування мусить виключити таку особу з військового обліку. Юристи пояснили, навіщо виключеному з обліку варто отримати свідоцтво про хворобу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з обліку після рішення ВЛК

Військовий облік в Україні організовує система територіальних центрів комплектування. На військовому обліку мають перебувати усі громадяни чоловічої статі від 17 до 60 років.

Разом з тим, частина громадян може претендувати на виключення з військового обліку. Це, зокрема, відбувається через непридатність тієї чи іншої особи до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов районну ВЛК, яка ухвалила рішення про його непридатність до військової служби. Чоловік розповів, що отримав уже і рішення регіональної військово-лікарської комісії, і поцікавився, чи виключить ТЦК його з військового обліку.

Навіщо отримувати свідоцтво про хворобу

Юристи підтвердили, що після рішення РВЛК у територіального центру комплектування є лише один варіант подальших дій. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Так, Вас повинні виключити з військового обліку та внести дану інформацію в реєстр "Оберіг".

Адвокат Юрій Айвазян нагадав про важливий документ у цьому процесі. Цим документом є свідоцтво про хворобу, зазначив Айвазян: "Так, якщо РВЛК затвердила свідоцтво про хворобу, то ТЦК повинен виключити Вас з військового обліку".

Дерій у свою чергу наголосив на необхідності такому громадянину мати свідоцтво про хворобу на руках. Юрист пояснив, навіщо: "Рекомендую обов'язково отримати копію свідоцтва про хворобу, де Вас вказано про вашу непридатність, адже якщо відбудеться якийсь глюк в системі, то свідоцтво про хворобу підтвердить Вашу непридатність".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є причини для виключення громадянина з військового обліку ТЦК.

Громадянина можуть виключити з військового обліку, якщо він досяг критичного віку перебування у запасі, зник безвісти чи перестав бути громадянином України. А от стан здоров’я зараз не відіграє такого важливого значення.

Додамо, ми повідомляли про те, навіщо виключеному з обліку ТЦК громадянину потрібно встановити застосунок "Резерв+".

Електронний військово-обліковий документ у вигляді мобільного застосунку "Резерв+" не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.