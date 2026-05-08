Експерт сказав, чи надають священнослужителям бронь від мобілізації

Богослужіння у храмі УПЦ МП в Одесі.

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, але деякі громадяни мають право на бронь. Зокрема, люди задаються питанням, чи можуть забронювати священнослужителів Української православної церкви (УПЦ).

Відповідь на в коментарі "Суспільне Хмельницький" сказав перший заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Войналович, передає Новини.LIVE.

Чи надають бронь священикам УПЦ

Войналович зазначив, що релігійні організації Української православної церкви (УПЦ) не були включені до переліку установ, які мають статус критично важливих для роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду. У зв’язку з цим ДЕСС не здійснює бронювання священнослужителів УПЦ під час мобілізації.

За його словами, одним із критеріїв для визначення релігійної організації як критично важливої є наявність юридично чинного статуту, зокрема в частині, де вказана її офіційна повна назва.

Також заступник голови ДЕСС нагадав, що у 2018 році почав діяти закон "Про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Документ передбачає, що релігійні організації, чиї керівні центри розташовані у державі, яку законом визнано країною-агресором або такою, що окупувала частину території України, повинні були змінити свою назву та оновити відповідні дані у статуту.

Як пояснив Войналович, якщо протягом чотирьох місяців після набуття законом чинності (а для релігійних громад — дев’яти місяців) такі зміни не були внесені, то частина статуту з офіційною назвою організації автоматично втрачала чинність.

Він наголосив, що саме через це релігійні організації УПЦ не відповідають критеріям, необхідним для включення до переліку критично важливих.

"Тому ДЕСС не бронює їхніх священиків від призову на військову службу під час мобілізації", — резюмував Войналович.

Як повідомляло Новини.LIVE, студент, який і навчається, і працює — може отримати бронювання від мобілізації. Однак для цього треба спочатку анулювати відстрочку на навчання, і саме в цей момент людину можуть мобілізувати.

Також ми писали, що для виключення з військового обліку за станом здоров'я, громадянин не повинен мати діюче бронювання. Якщо ж воно є, то треба спочатку анулювати бронь, і в деяких випадках ТЦК може це зробити за 5 днів.