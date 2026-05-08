Эксперт сказал, предоставляют ли священнослужителям бронь от мобилизации

Богослужение в храме УПЦ МП в Одессе. Фото: Facebook/Одесская епархия

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, но некоторые граждане имеют право на бронь. В частности, люди задаются вопросом, могут ли забронировать священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).

Ответ на в комментарии "Суспільне Хмельницький" сказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Войналович, передает Новини.LIVE.

Предоставляют ли бронь священникам УПЦ

Войналович отметил, что религиозные организации Украинской православной церкви (УПЦ) не были включены в перечень учреждений, которые имеют статус критически важных для работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях особого периода. В связи с этим ГЭСС не осуществляет бронирование священнослужителей УПЦ во время мобилизации.

По его словам, одним из критериев для определения религиозной организации как критически важной является наличие юридически действующего устава, в частности в части, где указано ее официальное полное название.

Также заместитель председателя ГЭСС напомнил, что в 2018 году начал действовать закон "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Документ предусматривает, что религиозные организации, чьи руководящие центры расположены в государстве, которое законом признано страной-агрессором или оккупировавшей часть территории Украины, должны были изменить свое название и обновить соответствующие данные в уставе.

Читайте также:

Как пояснил Войналович, если в течение четырех месяцев после вступления закона в силу (а для религиозных общин — девяти месяцев) такие изменения не были внесены, то часть устава с официальным названием организации автоматически теряла силу.

Он подчеркнул, что именно поэтому религиозные организации УПЦ не соответствуют критериям, необходимым для включения в перечень критически важных.

"Поэтому ГЭСС не бронирует их священников от призыва на военную службу во время мобилизации", — резюмировал Войналович.

Как сообщало Новини.LIVE, студент, который и учится, и работает - может получить бронирование от мобилизации. Однако для этого надо сначала аннулировать отсрочку на обучение, и именно в этот момент человека могут мобилизовать.

Также мы писали, что для исключения из воинского учета по состоянию здоровья, гражданин не должен иметь действующее бронирование. Если же оно есть, то надо сначала аннулировать бронь, и в некоторых случаях ТЦК может это сделать за 5 дней.