Бронирование студента: ТЦК может успеть мобилизовать

Студент, который параллельно с учебой работает, может получить бронирование от мобилизации. Но для этого ему сначала нужно аннулировать отсрочку, предоставленную на обучение. Именно в этот момент его могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Мобилизация и бронирование от призыва

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация военнообязанного населения началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Часть граждан на воинском учете может на законных основаниях избежать призыва в ВСУ в особый период. Такое право предоставляется, в частности, работникам критически важных для отечественной экономики предприятий.

Таких работников можно забронировать от мобилизации. Бронирование может распространяться как на все 100% работников компании, так и на определенную часть.

Мобилизация между отменой отсрочки и бронированием

К юристам обратился гражданин, который проходит обучение в одном из отечественных вузов. В связи с этим человек получил отсрочку на все время обучения.

Гражданин рассказал, что он на работе планирует получить бронирование. Мужчина поинтересовался, может ли он аннулировать отсрочку и быть забронированным.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подтвердил такую возможность и отметил главную проблему: "Для того, чтобы бронирование заменило отсрочку по обучению Вам необходимо, чтобы ТЦК отменил последнюю. Однако, если отсрочку отменят, то могут теоретически прислать повестку". Таким образом, студента в момент после потери отсрочки и приобретения брони вполне законно будут иметь право мобилизовать.

В Украине готовятся к возможным изменениям в системе бронирования работников, которые могут принять уже в ближайшее время. Правительство рассматривает сразу несколько сценариев реформирования, которые должны повлиять как на бизнес, так и на экономику в целом.

Депутат ВР от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что оптимальным вариантом для граждан является экономическое бронирование. Можно создать спецсчет, на который будут поступать деньги от забронированных, а затем направить эти средства на проведение мотивационной рекрутинговой кампании, чтобы люди, которые самостоятельно приходят на службу, могли сразу получить первую оплату: от пяти до десяти тысяч долларов.