Бронювання студента: ТЦК може встигнути мобілізувати

Дата публікації: 8 травня 2026 06:30
Студенти в аудиторії. Фото: Вінницький національний аграрний університет

Студент, який паралельно з навчанням працює, може отримати бронювання від мобілізації. Але для цього йому спочатку потрібно анулювати відстрочку, надану на навчання. Саме в цей момент його можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та бронювання від призову

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація військовозобов’язаного населення розпочалася 24 лютого 2022 року і продовжується до сьогодні.

Частина громадян на військовому обліку може на законних підставах уникнути призову до ЗСУ в особливий період. Таке право надається, зокрема, працівникам критично важливих для вітчизняної економіки підприємств.

Таких працівників можна забронювати від мобілізації. Бронювання може розповсюджуватися як на усі 100% працівників компанії, так і на певну частину.

Мобілізація між скасуванням відстрочки і бронюванням

До юристів звернувся громадянин, який проходить навчання у одному із вітчизняних вишів. У зв’язку із цим чоловік отримав відстрочку на увесь час навчання.

Громадянин розповів, що він на роботі планує отримати бронювання. Чоловік поцікавився, чи може він анулювати відстрочку і бути заброньованим.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, підтвердив таку можливість і наголосив на головній проблемі: "Для того, аби бронювання замінило відстрочку по навчанню Вам необхідно, щоб ТЦК скасував останню. Проте, якщо відстрочку скасують, то можуть теоретично надіслати повістку". Таким чином, студента в момент після втрати відстрочки і набуття броні цілком законно матимуть право мобілізувати.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, в Україні уже в травні можуть змінити систему бронювання працівників.

В Україні готуються до можливих змін у системі бронювання працівників, які можуть ухвалити вже найближчим часом. Уряд розглядає одразу кілька сценаріїв реформування, що мають вплинути як на бізнес, так і на економіку загалом.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що нардеп запропонував новий принцип бронювання.

Депутат ВР від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що оптимальним варіантом для громадянам є економічне бронювання. Можна створити спецрахунок, на який надходитимуть гроші від заброньованих, а потім скерувати ці кошти на проведення мотиваційної рекрутингової кампанії, щоб люди, які самостійно приходять на службу, могли одразу отримати першу оплату: від п'яти до десяти тисяч доларів.

студенти бронювання відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
