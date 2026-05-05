Гражданина с броней работники ТЦК не имеют права задерживать

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV

На критически важных для украинской экономики предприятиях разрешается бронировать работников. Таких граждан не должны останавливать и задерживать группы оповещения ТЦК. Также граждан с броней не имеют права отправлять на военно-врачебную комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование от призыва

Бронирование является одним из законных поводов избежать мобилизации в особый период. Мобилизация, которая была объявлена 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор, поскольку продолжается военное положение.

Право на бронирование сотрудников предоставляется не всем украинским предприятиям. Такая льгота разрешена только части компаний и организаций.

Для этого они должны получить статус критически важных для функционирования украинской экономики. В зависимости от категории критичности, можно забронировать как все 100%, так и часть работников.

Забронированных невозможно задерживать и направлять на ВВК

К юристам обратился гражданин, который был забронирован на работе. Мужчина поинтересовался, чего ему ждать от встречи с группой оповещения ТЦК, учитывая то, что последнюю военно-врачебную комиссию он проходил еще до начала полномасштабной войны.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Проблем не должно быть. Если в приложении "Резерв+" Вы имеете оформленное бронирование и нет розыска, то полицейские и представители ТЦК не имеют законных оснований для Вашего административного задержания".

Кроме того, другие санкции в отношении такого лица применять тоже невозможно. В частности, отметил Дерий, речь идет о направлении на военно-врачебную комиссию: "Также Вас не имеют права направлять на ВВК, независимо от того, что Вы его проходили 5 лет назад".

В Украине работники Национальной полиции по обращению ТЦК и СП имеют полномочия осуществлять административное задержание военнообязанных граждан, нарушивших правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В дальнейшем таких лиц доставляют в территориальные центры комплектования.

Если работника задержала группа оповещения ТЦК, он должен сообщить о факте задержания и дальнейшей мобилизации своего работодателя. Юристы объяснили, как работодатель должен трактовать неявку работника до момента получения такой информации.