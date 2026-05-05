Громадянина з бронею працівники ТЦК не мають права затримувати

На критично важливих для української економіки підприємствах дозволяється бронювати працівників. Таких громадян не повинні зупиняти і затримувати групи оповіщення ТЦК. Також громадян з бронею не мають права відправляти на військово-лікарську комісію.

Бронювання від призову

Бронювання є одним із законних приводів уникнути мобілізації у особливий період. Мобілізація, яка була оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується і досі, оскільки триває воєнний стан.

Право на бронювання співробітників надається не усіх українським підприємствам. Така пільга дозволена тільки частині компаній та організацій.

Для цього вони мають отримати статус критично важливих для функціонування української економіки. Залежно від категорії критичності, можна забронювати як усі 100%, так і частину працівників.

Заброньованих неможливо затримувати і направляти на ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який був заброньований на роботі. Чоловік поцікавився, чого йому чекати від зустрічі із групою оповіщення ТЦК, зважаючи на те, що останню військово-лікарську комісію він проходив ще до початку повномасштабної війни.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Проблем не повинно бути. Якщо у додатку "Резерв+" Ви маєте оформлене бронювання та немає розшуку, то поліцейські та представники ТЦК не мають законних підстав для Вашого адміністративного затримання".

Крім того, інші санкції щодо такої особи застосовувати теж неможливо. Зокрема, зазначив Дерій, йдеться про направлення на військово-лікарську комісію: "Також Вас не мають права направляти на ВЛК, незалежно від того, що Ви його проходили 5 років тому".

В Україні працівники Національної поліції за зверненням ТЦК та СП мають повноваження здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних громадян, які порушили правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Надалі таких осіб доставляють до територіальних центрів комплектування.

Якщо працівника затримала група оповіщення ТЦК, він має повідомити про факт затримання і подальшу мобілізацію свого роботодавця. Юристи пояснили, як роботодавець має трактувати неявку працівника до моменту отримання такої інформації.