Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Дії роботодавця, якщо працівника затримав ТЦК

Дії роботодавця, якщо працівника затримав ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 06:30
Адмінзатримання ТЦК - дії роботодавця
Адмінзатримання ТЦК. Фото: "Поради юриста"

Якщо працівника затримала група оповіщення ТЦК, він має повідомити про факт затримання і подальшу мобілізацію свого роботодавця. Юристи пояснили, як роботодавець має трактувати неявку працівника до моменту отримання такої інформації.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Сергій Гонтаровський.

Реклама
Читайте також:

Затримання ТЦК

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних громадян.

Велика частина таких громадян є працівниками тих чи інших підприємств чи організацій.

Юрист Сергій Гонтаровський пояснив, як має чинити роботодавець, коли його працівника затримали і доправили в ТЦК.

"Якщо працівник не надав жодного документа, що підтверджує факт його мобілізації, його відсутність необхідно табелювати як неявки з нез’ясованих причин (НЗ)", — підкреслив Гонтаровський.

Відповідне роз’яснення, зазначив юрист, було раніше надане Держпраці.

"Тобто, поки немає підтвердження причини неявки працівника (відповідних документів), у Табелі обліку використання робочого часу (Типова форма П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 №489) потрібно ставити позначку "НЗ" (цифровий код 28) – неявки з нез’ясованих причин", — наголосив Сергій Гонтаровський.

Які документи мобілізований має надіслати на роботу

Юрист також пояснив, як працівники може підтвердити факт затримання і мобілізації.

Для цього потрібно надати один із відповідних документів:

  • мобілізаційне розпорядження;
  • витяг з наказу про зарахування до військової частини;
  • довідку про зарахування до списків особового складу (форма 5);
  • копію військово-облікового документа із відміткою про призов на службу.

"Зазвичай саме працівник надає відповідний документ. Але це може бути й повідомлення від ТЦК", — запевнив Гонтаровський.

У такому випадку, додав він, підприємство має право самостійно звернутись до ТЦК для отримання необхідної інформації.

"Для цього підприємство може направити письмовий запит до ТЦК (коли є відомості про призив до лав ЗСУ) для отримання інформації про мобілізацію працівника. У такому запиті, зокрема, варто попросити фахівців ТЦК уточнити період проходження працівником ВЛК та дату", — резюмував правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки можуть тримати людину в ТЦК після адмінзатримання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законним є затримання військовозобов’язаного громадянина групою оповіщення ТЦК під час проходження ним ВЛК.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані роботодавці затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації