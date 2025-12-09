Адмінзатримання ТЦК - дії роботодавця

Адмінзатримання ТЦК. Фото: "Поради юриста"

Якщо працівника затримала група оповіщення ТЦК, він має повідомити про факт затримання і подальшу мобілізацію свого роботодавця. Юристи пояснили, як роботодавець має трактувати неявку працівника до моменту отримання такої інформації.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Сергій Гонтаровський.

Затримання ТЦК

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних громадян.

Велика частина таких громадян є працівниками тих чи інших підприємств чи організацій.

Юрист Сергій Гонтаровський пояснив, як має чинити роботодавець, коли його працівника затримали і доправили в ТЦК.

"Якщо працівник не надав жодного документа, що підтверджує факт його мобілізації, його відсутність необхідно табелювати як неявки з нез’ясованих причин (НЗ)", — підкреслив Гонтаровський.

Відповідне роз’яснення, зазначив юрист, було раніше надане Держпраці.

"Тобто, поки немає підтвердження причини неявки працівника (відповідних документів), у Табелі обліку використання робочого часу (Типова форма П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 №489) потрібно ставити позначку "НЗ" (цифровий код 28) – неявки з нез’ясованих причин", — наголосив Сергій Гонтаровський.

Які документи мобілізований має надіслати на роботу

Юрист також пояснив, як працівники може підтвердити факт затримання і мобілізації.

Для цього потрібно надати один із відповідних документів:

мобілізаційне розпорядження;

витяг з наказу про зарахування до військової частини;

довідку про зарахування до списків особового складу (форма 5);

копію військово-облікового документа із відміткою про призов на службу.

"Зазвичай саме працівник надає відповідний документ. Але це може бути й повідомлення від ТЦК", — запевнив Гонтаровський.

У такому випадку, додав він, підприємство має право самостійно звернутись до ТЦК для отримання необхідної інформації.

"Для цього підприємство може направити письмовий запит до ТЦК (коли є відомості про призив до лав ЗСУ) для отримання інформації про мобілізацію працівника. У такому запиті, зокрема, варто попросити фахівців ТЦК уточнити період проходження працівником ВЛК та дату", — резюмував правник.

