Главная ТЦК Действия работодателя, если работника задержал ТЦК

Действия работодателя, если работника задержал ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 06:30
Админзадержание ТЦК - действия работодателя
Админзадержание ТЦК. Фото: "Поради юриста"

Если работника задержала группа оповещения ТЦК, он должен сообщить о факте задержания и дальнейшей мобилизации своего работодателя. Юристы объяснили, как работодатель должен трактовать неявку работника до момента получения такой информации.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Сергей Гонтаровский.

Задержание ТЦК

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан.

Большая часть таких граждан являются работниками тех или иных предприятий или организаций.

Юрист Сергей Гонтаровский объяснил, как должен поступать работодатель, когда его работника задержали и доставили в ТЦК.

"Если работник не предоставил ни одного документа, подтверждающего факт его мобилизации, его отсутствие необходимо табелировать как неявки по невыясненным причинам (НЗ)", — подчеркнул Гонтаровский.

Соответствующее разъяснение, отметил юрист, было ранее предоставлено Гоструда.

"То есть, пока нет подтверждения причины неявки работника (соответствующих документов), в Табеле учета использования рабочего времени (Типовая форма П-5, утвержденная приказом Госкомстата от 05.12.2008 №489) нужно ставить отметку "НЗ" (цифровой код 28) — неявки по невыясненным причинам", — подчеркнул Сергей Гонтаровский.

Какие документы мобилизованный должен прислать на работу

Юрист также объяснил, как работники может подтвердить факт задержания и мобилизации.

Для этого нужно предоставить один из соответствующих документов:

  • мобилизационное распоряжение;
  • выписку из приказа о зачислении в воинскую часть;
  • справку о зачислении в списки личного состава (форма 5);
  • копию военно-учетного документа с отметкой о призыве на службу.

"Обычно именно работник предоставляет соответствующий документ. Но это может быть и сообщение от ТЦК", — заверил Гонтаровский.

В таком случае, добавил он, предприятие имеет право самостоятельно обратиться в ТЦК для получения необходимой информации.

"Для этого предприятие может направить письменный запрос в ТЦК (когда есть сведения о призыве в ряды ВСУ) для получения информации о мобилизации работника. В таком запросе, в частности, стоит попросить специалистов ТЦК уточнить период прохождения работником ВВК и дату", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания.

Добавим, мы сообщали о том, законно ли задержание военнообязанного гражданина группой оповещения ТЦК во время прохождения им ВВК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
