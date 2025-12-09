Админзадержание ТЦК - действия работодателя

Действия работодателя, если работника задержал ТЦК
Если работника задержала группа оповещения ТЦК, он должен сообщить о факте задержания и дальнейшей мобилизации своего работодателя. Юристы объяснили, как работодатель должен трактовать неявку работника до момента получения такой информации.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Сергей Гонтаровский.
Задержание ТЦК
В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан.
Большая часть таких граждан являются работниками тех или иных предприятий или организаций.
Юрист Сергей Гонтаровский объяснил, как должен поступать работодатель, когда его работника задержали и доставили в ТЦК.
"Если работник не предоставил ни одного документа, подтверждающего факт его мобилизации, его отсутствие необходимо табелировать как неявки по невыясненным причинам (НЗ)", — подчеркнул Гонтаровский.
Соответствующее разъяснение, отметил юрист, было ранее предоставлено Гоструда.
"То есть, пока нет подтверждения причины неявки работника (соответствующих документов), в Табеле учета использования рабочего времени (Типовая форма П-5, утвержденная приказом Госкомстата от 05.12.2008 №489) нужно ставить отметку "НЗ" (цифровой код 28) — неявки по невыясненным причинам", — подчеркнул Сергей Гонтаровский.
Какие документы мобилизованный должен прислать на работу
Юрист также объяснил, как работники может подтвердить факт задержания и мобилизации.
Для этого нужно предоставить один из соответствующих документов:
- мобилизационное распоряжение;
- выписку из приказа о зачислении в воинскую часть;
- справку о зачислении в списки личного состава (форма 5);
- копию военно-учетного документа с отметкой о призыве на службу.
"Обычно именно работник предоставляет соответствующий документ. Но это может быть и сообщение от ТЦК", — заверил Гонтаровский.
В таком случае, добавил он, предприятие имеет право самостоятельно обратиться в ТЦК для получения необходимой информации.
"Для этого предприятие может направить письменный запрос в ТЦК (когда есть сведения о призыве в ряды ВСУ) для получения информации о мобилизации работника. В таком запросе, в частности, стоит попросить специалистов ТЦК уточнить период прохождения работником ВВК и дату", — резюмировал юрист.
