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Головна ТЦК ДТП за участю ТЦК: шестеро людей потрапили до лікарні

ДТП за участю ТЦК: шестеро людей потрапили до лікарні

Ua ru
27 жовтня 2026 22:27
ДТП за участю ТЦК в Одеській області закінчилася масовою госпіталізацією Одеський обласний ТЦК та СП
Робота групи оповіщення. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Аварія за участю мікроавтобуса та легкового автомобіля в Одеській області призвела до госпіталізації шести чоловіків. За інформацією джерел у правоохоронних органах, учасниками ДТП могли бути військовослужбовці ТЦК та СП. Зіткнення сталося ввечері 26 жовтня поблизу села Старокозаче Белгород-Дністровського району.

За попередньою версією поліції, водій мікроавтобуса не поступився дорогою легковому автомобілю під час виїзду з другорядної дороги. Після зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП за участю ТЦК

Мікроавтобусом Mercedes-Benz керував 36-річний чоловік, а за кермом легкового автомобіля перебував 29-річний водій. Травми отримали обидва водії та четверо пасажирів мікроавтобуса віком від 40 до 53 років. Усіх постраждалих доставили до медичного закладу.

В офіційному повідомленні поліції вказано обставини зіткнення та інформацію про постраждалих. При цьому приналежність учасників аварії до ТЦК у повідомленні відомства окремо не підтверджується.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють причини аварії та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки щодо обставин зіткнення та відповідальності учасників поки що не опубліковані.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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