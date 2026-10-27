Работа группы оповещения. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Одесской области привела к госпитализации шести мужчин. По информации источников в правоохранительных органах, участниками ДТП могли быть военнослужащие ТЦК и СП. Столкновение произошло вечером 26 октября возле села Старокозачье Белгород-Днестровского района.

По предварительной версии полиции, водитель микроавтобуса не уступил дорогу легковому автомобилю при выезде со второстепенной дороги. После удара оба транспортных средства перевернулись, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о ДТП с участием ТЦК

Микроавтобусом Mercedes-Benz управлял 36-летний мужчина, а за рулем легкового автомобиля находился 29-летний водитель. Травмы получили оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса в возрасте от 40 до 53 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В официальном сообщении полиции указаны обстоятельства столкновения и информация о пострадавших. При этом принадлежность участников аварии к ТЦК в сообщении ведомства отдельно не подтверждается.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают причины аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Окончательные выводы об обстоятельствах столкновения и ответственности участников пока не опубликованы.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что мобилизованный мужчина написал записку, в которой попросил позаботиться о собаке, оставленной прямо на улице.

Также Новини.LIVE писали о том, что суд обязал исключить украинку из воинского учета после официального изменения пола с мужского на женский.