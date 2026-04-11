Чоловік намагався вдарити працівника ТЦК ножем: суд виніс вирок

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок у справі про замах на умисне вбивство працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обвинуваченого визнано винним і призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Суд у Синельниковому виніс вирок у справі про замах на вбивство

Інцидент стався 18 травня 2024 року під час заходів із перевірки документів у місті Синельникове. За даними суду, під час спілкування з представниками групи перевірки чоловік поводився агресивно та був доставлений до службового автомобіля.

Потерпілий, який перебував у салоні авто, повідомив, що почув вигук "ніж!" і побачив, як обвинувачений намагався завдати удару ножем у ділянку шиї. У результаті йому були завдані порізи. Дії було зупинено спільними зусиллями потерпілого та свідка.

Свідки підтвердили факт замаху та зазначили, що чоловік тримав ніж і спрямовував його в бік шиї потерпілого. Водночас один зі свідків заявив, що обвинувачений перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інша свідок — дружина обвинуваченого — стверджувала, що його силоміць затримали та застосували до нього фізичну силу. Батько обвинуваченого також заявив про можливі тілесні ушкодження внаслідок затримання.

Обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що ніж міг розкритися випадково під час конфлікту, а його дії були самообороною. Також він заперечив умисел на вбивство.

Суд дійшов висновку, що зібрані докази підтверджують наявність умислу на позбавлення життя, зокрема через спрямування удару в життєво важливу ділянку — шию.

Обвинуваченого визнано винним та призначено покарання — 7 років позбавлення волі. Строк відбування покарання обчислюється з моменту виконання вироку, із зарахуванням попереднього ув'язнення. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, суд на Чернігівщині виніс вирок працівниці "Чернігівобленерго", яка регулярно повідомляла військовозобов'язаних про рейди ТЦК та поліції.

Також на Волині уродженка села Крижівка передавала у Viber-спільноті інформацію про локації представників ТЦК. Група налічувала близько 3000 учасників, після чого Рожищенський районний суд визнав жінку винною та ухвалив рішення про покарання.