Мужчина пытался ударить работника ТЦК ножом: суд вынес приговор

Мужчина с ножом и работник ТЦК.

Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области вынес приговор по делу о покушении на умышленное убийство работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обвиняемый признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Суд в Синельниково вынес приговор по делу о покушении на убийство

Инцидент произошел 18 мая 2024 года во время мероприятий по проверке документов в городе Синельниково. По данным суда, во время общения с представителями группы проверки мужчина вел себя агрессивно и был доставлен в служебный автомобиль.

Потерпевший, который находился в салоне авто, сообщил, что услышал возглас "нож!" и увидел, как обвиняемый пытался нанести удар ножом в область шеи. В результате ему были нанесены порезы. Действия были остановлены совместными усилиями потерпевшего и свидетеля.

Свидетели подтвердили факт покушения и отметили, что мужчина держал нож и направлял его в сторону шеи потерпевшего. В то же время один из свидетелей заявил, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Другой свидетель — жена обвиняемого — утверждала, что его силой задержали и применили к нему физическую силу. Отец обвиняемого также заявил о возможных телесных повреждениях в результате задержания.

Обвиняемый вину не признал. Он заявил, что нож мог раскрыться случайно во время конфликта, а его действия были самообороной. Также он отрицал умысел на убийство.

Суд пришел к выводу, что собранные доказательства подтверждают наличие умысла на лишение жизни, в частности из-за направления удара в жизненно важный участок — шею.

Обвиняемый признан виновным и назначено наказание — 7 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания исчисляется с момента исполнения приговора, с зачислением предварительного заключения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

