Військова присяга. Ілюстративне фото

Робота на підприємстві критичного значення не гарантує працівникові звільнення від мобілізації. Під час оформлення відстрочки перевіряють не тільки статус роботодавця, а й відомості про працівника в державних реєстрах. Неактуальні військово-облікові дані або відмітка про розшук можуть стати перешкодою для подання заяви через "Дію".

Важливе значення мають також вимоги до нарахованої зарплати та відповідність працівника встановленим умовам, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Які вимоги впливають на бронювання

Порядок бронювання регулюється постановою Кабінету міністрів України № 76. Заявки на бронювання роботодавці подають через портал "Дія", де перевіряються необхідні відомості. За поясненням юриста, перед оформленням варто перевірити кілька ключових умов:

Статус підприємства: роботодавець повинен мати чинний статус критично важливого підприємства та право бронювати працівників.

повинен мати чинний статус критично важливого підприємства та право бронювати працівників. Військовий облік: дані працівника мають бути внесені до реєстру та відповідати встановленим вимогам.

дані працівника мають бути внесені до реєстру та відповідати встановленим вимогам. Актуальність відомостей: неуточнені військово-реєстраційні дані можуть перешкодити оформленню.

неуточнені військово-реєстраційні дані можуть перешкодити оформленню. Відмітка про розшук: відповідна інформація в системі може призвести до того, що заява не пройде перевірку.

відповідна інформація в системі може призвести до того, що заява не пройде перевірку. Заробітна плата: для працівників, на яких поширюється загальний критерій, нарахована заробітна плата повинна відповідати встановленому мінімуму.

Чи може військово-облікова спеціальність стати причиною відмови

Сама по собі військово-облікова спеціальність не означає автоматичної відмови у бронюванні. При цьому процедура поширюється на військовозобов’язаних, які відповідають встановленим законом умовам і підлягають призову під час мобілізації.

У 2026 році загальний зарплатний поріг для працівників критично важливих підприємств становить 25 941 гривню, однак для окремих категорій роботодавців передбачені винятки. Тому перед оформленням необхідно враховувати не тільки розмір зарплати, а й категорію підприємства.

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Що робити, якщо бронювання не оформлюється

Якщо електронна система відхиляє заяву, працівникові та роботодавцю варто з’ясувати конкретну причину та перевірити відомості в державних реєстрах. Особливу увагу слід приділити актуальності військово-облікових даних та чинному статусу підприємства. Для окремих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та організацій, критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил України, передбачено спеціальний механізм бронювання строком до 45 календарних днів для врегулювання питань військового обліку. Він застосовується за умови дотримання встановлених умов і не поширюється автоматично на всіх співробітників критично важливих підприємств.

Сам факт роботи в такій організації не гарантує позитивного рішення. Перед поданням заявки необхідно переконатися, що роботодавець зберігає право на бронювання, а відомості про співробітника відповідають вимогам процедури. Результат оформлення слід перевіряти за офіційним підтвердженням бронювання, а не лише за усними запевненнями роботодавця.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що з’явилася додаткова підстава для отримання відстрочки від мобілізації, пов’язана з роботою у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українське законодавство допускає цілодобове оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, але нічні візити ТЦК та СП заборонені.