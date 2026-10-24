Военная присяга. Фото иллюстративное

Работа на критически важном предприятии не гарантирует сотруднику бронирование от мобилизации. При оформлении отсрочки проверяют не только статус работодателя, но и сведения о работнике в государственных реестрах. Неактуальные военно-учетные данные или отметка о розыске могут стать препятствием для подачи заявления через "Дію".

Значение имеют также требования к начисленной зарплате и соответствие работника установленным условиям, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Какие требования влияют на бронирование

Порядок бронирования регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 76. Заявки на бронирование работодатели подают через портал "Дія", где проверяются необходимые сведения. По объяснению юриста, перед оформлением стоит проверить несколько ключевых условий:

Статус предприятия: работодатель должен иметь действующий статус критически важного и право бронировать сотрудников.

работодатель должен иметь действующий статус критически важного и право бронировать сотрудников. Воинский учет: данные работника должны быть внесены в реестр и соответствовать установленным требованиям.

данные работника должны быть внесены в реестр и соответствовать установленным требованиям. Актуальность сведений: неуточненные военно-учетные данные могут помешать оформлению.

неуточненные военно-учетные данные могут помешать оформлению. Отметка о розыске: соответствующая информация в системе может привести к тому, что заявление не пройдет проверку.

соответствующая информация в системе может привести к тому, что заявление не пройдет проверку. Зарплата: для работников, на которых распространяется общий критерий, начисленная зарплата должна соответствовать установленному минимуму.

Может ли военно-учетная специальность стать причиной отказа

Сама по себе военно-учетная специальность не означает автоматического отказа в бронировании. При этом процедура распространяется на военнообязанных, которые соответствуют установленным законом условиям и подлежат призыву во время мобилизации.

В 2026 году общий зарплатный порог для работников критически важных предприятий составляет 25 941 гривну, однако для отдельных категорий работодателей предусмотрены исключения. Поэтому перед оформлением необходимо учитывать не только размер зарплаты, но и категорию предприятия.

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Что делать, если бронирование не оформляется

Если электронная система отклоняет заявление, работнику и работодателю стоит выяснить конкретную причину и проверить сведения в государственных реестрах. Особое внимание следует уделить актуальности военно-учетных данных и действующему статусу предприятия. Для отдельных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, предусмотрен специальный механизм бронирования сроком до 45 календарных дней для урегулирования вопросов воинского учета. Он применяется при соблюдении установленных условий и не распространяется автоматически на всех сотрудников критически важных предприятий.

Сам факт работы в такой организации не гарантирует положительного решения. Перед подачей заявки необходимо убедиться, что работодатель сохраняет право на бронирование, а сведения о сотруднике соответствуют требованиям процедуры. Результат оформления следует проверять по официальному подтверждению бронирования, а не только по устным заверениям работодателя.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что появилось дополнительное основание для получения отсрочки от мобилизации, связанное с работой в сфере обеспечения качества высшего образования.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинское законодательство допускает круглосуточное оповещение военнообязанных и резервистов, но ночные визиты ТЦК и СП запрещены.