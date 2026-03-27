Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Адвокат порадив, як вирішити питання з розшуком від ТЦК та СП

Адвокат порадив, як вирішити питання з розшуком від ТЦК та СП

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 08:00
Адвокат порадив, як вирішити питання з розшуком від ТЦК та СП
Військовослужбовці ТЦК та військово-обліковий документ у "Резерв+". Фото: колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку, можуть оголосити в розшук. Вирішити питання щодо скасування статусу "У розшуку" порушник може самостійно. Іншим варіантом є закриття справи за рік після винесення постанови.

Про це 24 Каналу повідомив адвокат Руслан Ружицький, передає Новини.LIVE.

Як позбутися статусу "У розшуку"

Правознавець зазначив, що притягнути до адміністративної відповідальності за порушення можуть упродовж року. Якщо строк притягнення до відповідальності завершився, ТЦК має внести постанову про закриття справи, але на практиці стається по-різному.

"З кожним ТЦК потрібно працювати індивідуально. Підозрюю, що у ТЦК немає бази, де висвітлюється, що в людини закінчується розшук... Поки вони не зайдуть в акаунт людини, не побачать", — пояснив Ружицький. 

За його словами, єдиною підставою для затримання є перебування в розшуку. Затримувати можуть лише поліцейські. Працівники ТЦК таких повноважень не мають. Якщо в людини немає відстрочки та бронювання, єдиним способом уникнути доставлення до ТЦК або оголошення в розшук є добровільна мобілізація.

Читайте також:

Також правознавець додав, що для самостійного вирішення питання щодо розшуку достатньо сплатити штраф у застосунку "Резерв+":

"У застосунку людина подає заяву, що вона визнає порушення. Після цього ТЦК виносить постанову та знімає з розшуку".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA повідомив, що після доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних можуть певний час утримувати. Щоправда, у такого затримання є чітко визначені часові рамки. Після складання адміністративного протоколу порушника мають не пізніше ніж за три години відпустити.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що в Запоріжжі винесли вирок посадовцю ТЦК. Старший інструктор із комплектування та соціальної підтримки допомагав керівництву в корупційній оборудці. За це він упродовж трьох років перебуватиме на іспитовому терміні.

ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації