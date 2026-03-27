Адвокат порадив, як вирішити питання з розшуком від ТЦК та СП

Військовослужбовці ТЦК та військово-обліковий документ у "Резерв+".

Військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку, можуть оголосити в розшук. Вирішити питання щодо скасування статусу "У розшуку" порушник може самостійно. Іншим варіантом є закриття справи за рік після винесення постанови.

Про це 24 Каналу повідомив адвокат Руслан Ружицький, передає Новини.LIVE.

Як позбутися статусу "У розшуку"

Правознавець зазначив, що притягнути до адміністративної відповідальності за порушення можуть упродовж року. Якщо строк притягнення до відповідальності завершився, ТЦК має внести постанову про закриття справи, але на практиці стається по-різному.

"З кожним ТЦК потрібно працювати індивідуально. Підозрюю, що у ТЦК немає бази, де висвітлюється, що в людини закінчується розшук... Поки вони не зайдуть в акаунт людини, не побачать", — пояснив Ружицький.

За його словами, єдиною підставою для затримання є перебування в розшуку. Затримувати можуть лише поліцейські. Працівники ТЦК таких повноважень не мають. Якщо в людини немає відстрочки та бронювання, єдиним способом уникнути доставлення до ТЦК або оголошення в розшук є добровільна мобілізація.

Також правознавець додав, що для самостійного вирішення питання щодо розшуку достатньо сплатити штраф у застосунку "Резерв+":

"У застосунку людина подає заяву, що вона визнає порушення. Після цього ТЦК виносить постанову та знімає з розшуку".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA повідомив, що після доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних можуть певний час утримувати. Щоправда, у такого затримання є чітко визначені часові рамки. Після складання адміністративного протоколу порушника мають не пізніше ніж за три години відпустити.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що в Запоріжжі винесли вирок посадовцю ТЦК. Старший інструктор із комплектування та соціальної підтримки допомагав керівництву в корупційній оборудці. За це він упродовж трьох років перебуватиме на іспитовому терміні.