Адвокат посоветовал, как решить вопрос с розыском от ТЦК и СП

Военнослужащие ТЦК и военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета, могут объявить в розыск. Решить вопрос об отмене статуса "В розыске" нарушитель может самостоятельно. Другим вариантом является закрытие дела через год после вынесения постановления.

Об этом 24 Каналу сообщил адвокат Руслан Ружицкий, передает Новини.LIVE.

Как избавиться от статуса "В розыске"

Правовед отметил, что привлечь к административной ответственности за нарушение могут в течение года. Если срок привлечения к ответственности завершился, ТЦК должен внести постановление о закрытии дела, но на практике происходит по-разному.

"С каждым ТЦК нужно работать индивидуально. Подозреваю, что у ТЦК нет базы, где освещается, что у человека заканчивается розыск... Пока они не зайдут в аккаунт человека, не увидят", — объяснил Ружицкий.

По его словам, единственным основанием для задержания является пребывание в розыске. Задерживать могут только полицейские. Работники ТЦК таких полномочий не имеют. Если у человека нет отсрочки и бронирования, единственным способом избежать доставки в ТЦК или объявления в розыск является добровольная мобилизация.

Также правовед добавил, что для самостоятельного решения вопроса о розыске достаточно оплатить штраф в приложении "Резерв+":

"В приложении человек подает заявление, что он признает нарушение. После этого ТЦК выносит постановление и снимает с розыска".

