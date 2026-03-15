Некоторых забронированных могут доставить в ТЦК и СП

Люди в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Звягельский РТЦК и СП/Facebook

В условиях мобилизации и военного положения работники, которые имеют бронирование, получают отсрочку от призыва. Правда, доставить в ТЦК и СП могут даже таких граждан.

Об этом ТСН.ua сообщили юристы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие документы нужны забронированным

Правоведы советуют гражданам с бронированием всегда иметь при себе оригинал или заверенную копию документов, которые подтверждают отсрочку. Также стоит следить, не истек ли срок действия бронирования, и проверять, есть ли данные об отсрочке в реестре "Оберіг".

По словам адвоката Романа Ухова, работники ТЦК и СП могут проверить информацию о бронировании, зайдя в реестр с мобильного. Самостоятельно же проконтролировать свои данные можно в приложении "Резерв+" и в личном кабинете на портале "Дія".

Если в электронной базе нет сведений о бронировании или отсрочке, забронированному могут вручить повестку для уточнения военно-учетных данных и направить его на ВВК. Граждан, которые нарушили правила воинского учета, могут задержать, доставить в военкомат и в дальнейшем привлечь к административной ответственности.

Требования касательно уровня зарплаты, который должен быть у работника, чтобы тот мог получить бронирование, в этом году изменились. Ранее достаточно было ежемесячного заработка в размере 20 тысяч гривен. Сейчас же на бронирование может претендовать тот, кто зарабатывает не менее 21 тысячи 617 гривен 50 копеек.

По словам адвоката Марины Бекало, предприятия, которые не обеспечивают работников необходимым уровнем зарплаты в каждом месяце отчетного периода, могут потерять право на бронирование. В таком случае отсрочки у работников не будет.

Ранее стало известно, что забронировать могут даже людей со статусом "В розыске". Речь идет о тех, кто работает на предприятиях, которые критически важны для экономики.

Также мы сообщали, что внутренним переселенцам тоже предоставляют бронирование. Получить отсрочку могут даже те, кто еще не состоит на учете по новому месту жительства.