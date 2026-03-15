Деяких заброньованих можуть доправити до ТЦК та СП

Деяких заброньованих можуть доправити до ТЦК та СП

Дата публікації: 15 березня 2026 08:13
Деяких заброньованих можуть доправити до ТЦК та СП
Люди у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Звягельський РТЦК та СП/Facebook

В умовах мобілізації та воєнного стану працівники, які мають бронювання, отримують відстрочку від призову. Щоправда, доправити до ТЦК та СП можуть навіть таких громадян.

Про це ТСН.ua повідомили юристи, передає Новини.LIVE.

Які документи потрібні заброньованим 

Правознавці радять громадянам із бронюванням завжди мати при собі оригінал або завірену копію документів, які підтверджують відстрочку. Також варто стежити, чи не сплинув термін дії бронювання, та перевіряти, чи є дані про відстрочку в реєстрі "Оберіг".

За словами адвоката Романа Ухова, працівники ТЦК та СП можуть перевірити інформацію про бронювання, зайшовши в реєстр із мобільного. Самостійно ж проконтролювати свої дані можна в застосунку "Резерв+" і в особистому кабінеті на порталі "Дія".

Якщо в електронній базі немає відомостей про бронювання або відстрочку, заброньованому можуть вручити повістку для уточнення військово-облікових даних і направити його на ВЛК. Громадян, які порушили правила військового обліку, можуть затримати, доправити до військкомату та в подальшому притягнути до адміністративної відповідальності.

Вимоги щодо рівня зарплати, який має бути у працівника, аби той міг отримати бронювання, цьогоріч змінилися. Раніше достатньо було щомісячного заробітку в розмірі 20 тисяч гривень. Наразі ж на бронювання може претендувати той, хто заробляє щонайменше 21 тисячу 617 гривень 50 копійок.

За словами адвокатки Марини Бекало, підприємства, які не забезпечують працівників необхідних рівнем зарплати в кожному місяці звітного періоду, можуть утратити право на бронювання. У такому разі відстрочки у працівників не буде.

Раніше стало відомо, що забронювати можуть навіть людей зі статусом "У розшуку". Йдеться про тих, хто працює на підприємствах, які критично важливі для економіки.

Також ми повідомляли, що внутрішнім переселенцям теж надають бронювання. Отримати відстрочку можуть навіть ті, хто ще не перебуває на обліку за новим місцем проживання.

Любомир Кучер - редактор, юрист
