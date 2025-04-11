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Заборони в Лазареву суботу 2025 — що не слід їсти і робити

11 квітня 2025 03:16
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор
Що в жодному разі не можна їсти і робити в Лазареву суботу 2025 — важливі заборони, поради
Воскресіння святого Лазаря Ісусом Христом. Фото ілюстративне: Pinterest
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор

Українці незабаром відзначатимуть важливе церковне свято — Лазареву суботу, яка присвячена воскресінню Лазаря Ісусом Христом. Дізнайтеся, коли цього року буде свято, що варто і не можна вживати, а також чим категорично заборонено займатися цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Коли буде Лазарева субота в 2025 році

Лазарева субота святкується в передостанню суботу до Великодня, а оскільки Великий піст цього року завершується 19 квітня, тобто, за день до Воскресіння Христового, то Лазарева субота буде 12 квітня. Причому, це свято відзначається однаково як за старим, так і за новим календарем.

Наступного дня після Лазаревої суботи буде Вербна неділя, коли всі віряни йдуть до церкви і святять вербу.

Лазар и Иисус Христос
Зображення воскресіння святого Лазаря. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна і варто їсти в Лазареву суботу

Оскільки Лазарева субота припадає на Великий піст, цього дня категорично не можна вживати певні види продуктів. Йдеться про таку їжу, як:

  • Яйця і продукти з них
  • М’ясо і м’ясна продукція
  • Риба
  • Сало
  • Молочні та кисломолочні продукти

У це свято можна готувати різні пісні каші, а також овочі, фрукти і ягоди в будь-якому вигляді. До того ж, у Лазареву суботу можна випити один келих вина на честь цього свята. Цей день варто провести в чистих думках і в сімейному колі.

Що не варто робити в Лазареву суботу

У народі цього дня існують певні заборони, яких потрібно дотримуватися в Лазареву суботу. Зокрема, цього дня категорично не можна:

  • Займатися важкою працею вдома
  • Ловити рибу і забивати худобу
  • Займатися рукоділлям 
  • Влаштовувати гучні розваги
  • Вживати алкоголь

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