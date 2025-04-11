Что ни в коем случае нельзя есть и делать в Лазареву субботу 2025 — важные запреты, советы

Запреты в Лазареву субботу 2025 — что не следует есть и делать
Украинцы скоро будут отмечать важный церковный праздник — Лазареву субботу, которая посвящена воскрешению Лазаря Иисусом Христом. Узнайте, когда в этом году будет праздник, что стоит и нельзя употреблять, а также чем категорически запрещено заниматься в этот день.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.
Когда будет Лазарева суббота в 2025 году
Лазарева суббота празднуется в предпоследнюю субботу до Пасхи, а поскольку Великий пост в этом году завершается 19 апреля, то есть, за день до Воскресения Христова, то Лазарева суббота будет 12 апреля. Причем, этот праздник отмечается одинаково как по старому, так и по новому календарю.
На следующий день после Лазаревой субботы будет Вербное воскресенье, когда все верующие идут в церковь и святят вербу.
Что нельзя и стоит есть в Лазареву субботу
Поскольку Лазарева суббота приходится на Великий пост, в этот день категорически нельзя употреблять определенные виды продуктов. Речь идет о такой пище, как:
- Яйца и продукты из них
- Мясо и мясная продукция
- Рыба
- Сало
- Молочные и кисломолочные продукты
В этот праздник можно готовить различные постные каши, а также овощи, фрукты и ягоды в любом виде. К тому же, в Лазареву субботу можно выпить один бокал вина в честь этого праздника. Этот день стоит провести в чистых мыслях и в семейном кругу.
Что не стоит делать в Лазареву субботу
В народе в этот день существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться в Лазареву субботу. В частности, в этот день категорически нельзя:
- Заниматься тяжелым трудом дома
- Ловить рыбу и забивать скот
- Заниматься рукоделием
- Устраивать шумные развлечения
- Употреблять алкоголь
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