Что ни в коем случае нельзя есть и делать в Лазареву субботу 2025 — важные запреты, советы

Воскресение святого Лазаря Иисусом Христом. Фото иллюстративное: Pinterest

Украинцы скоро будут отмечать важный церковный праздник — Лазареву субботу, которая посвящена воскрешению Лазаря Иисусом Христом. Узнайте, когда в этом году будет праздник, что стоит и нельзя употреблять, а также чем категорически запрещено заниматься в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Когда будет Лазарева суббота в 2025 году

Лазарева суббота празднуется в предпоследнюю субботу до Пасхи, а поскольку Великий пост в этом году завершается 19 апреля, то есть, за день до Воскресения Христова, то Лазарева суббота будет 12 апреля. Причем, этот праздник отмечается одинаково как по старому, так и по новому календарю.

На следующий день после Лазаревой субботы будет Вербное воскресенье, когда все верующие идут в церковь и святят вербу.

Изображение воскресения святого Лазаря. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя и стоит есть в Лазареву субботу

Поскольку Лазарева суббота приходится на Великий пост, в этот день категорически нельзя употреблять определенные виды продуктов. Речь идет о такой пище, как:

Яйца и продукты из них

Мясо и мясная продукция

Рыба

Сало

Молочные и кисломолочные продукты

В этот праздник можно готовить различные постные каши, а также овощи, фрукты и ягоды в любом виде. К тому же, в Лазареву субботу можно выпить один бокал вина в честь этого праздника. Этот день стоит провести в чистых мыслях и в семейном кругу.

Что не стоит делать в Лазареву субботу

В народе в этот день существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться в Лазареву субботу. В частности, в этот день категорически нельзя:

Заниматься тяжелым трудом дома

Ловить рыбу и забивать скот

Заниматься рукоделием

Устраивать шумные развлечения

Употреблять алкоголь

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