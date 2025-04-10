Коли треба святити вербу на Вербну неділю 2025 — як гарно прикрасити і що з нею робити

Вербна неділя в Полтаві в 2017 році. Фото: УНІАН

У неділю, 13 квітня 2025 році, українці відзначатимуть одне з найважливіших свят року — Вербну неділю, в яку прийнято йти до церкви і святити вербу. Дізнайтеся, коли потрібно освячувати цю рослину, як її можна гарно прикрасити і що робити з освяченими гілками.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Коли потрібно святити вербу

Верба — це головний символ церковного свята Вхід Господній в Єрусалим, тому її обов’язково несуть до церкви і освячують. Цього року гілки цієї рослини всім вірянам в Україні потрібно святити у Вербну неділю, тобто, 13 квітня.

У давні часи освячену вербу предки тримали вдома, вважаючи, що вона здатна захистити оселю від всіх захворювань і негативу. Крім верби, цього дня також можна святити воду, якою очищали навколишнє повітря вдома і лікували всі недуги.

Гілочки верби в церкві. Фото: Ag

Як можна гарно прикрасити вербу на Вербну неділю

З давніх давен існує цікава традиція прикрашати гілки верби на Вербну неділю, але ця традиція набула нових форм сьогодні. Якщо ви хочете дотриматися цієї традиції, можете прикрасити вербу на свято такими речами, як:

Стрічки різного кольору — додають свята і вважаються символом енергії

Паперові квіти — символізують пробудження навесні та щастя

Витинанки або вишиті елементи — надають автентичності

Декоративні писанки з дерева або пластика — додають краси

Живі квіти, зокрема, проліски або нарциси — підкреслюють красу верби

Ідея гарного прикрашання верби. Фото: скриншот з YouTube

Що треба робити з освяченою вербою заради добробуту

Верба, яка була освячена в церкві, має особливий вплив на життя і вважається потужним оберегом. Якщо ви хочете залучити щастя у свою оселю, можете зробити наступне з вербою:

Тримати вдома біля ікон або в кутку — оберігатиме оселю

Кропити будинок — захистить від злих сил

Садити в землю біля хати або на городі — покращить врожай

Використовувати в народній медицині — зробить відвари цілющими

Спалити або пустити за водою сухі гілки — повернеться природі

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