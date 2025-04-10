Когда надо святить вербу на Вербное воскресенье 2025 — как красиво украсить и что с ней делать

Вербное воскресенье в Полтаве в 2017 году. Фото: УНИАН

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, украинцы будут отмечать один из самых важных праздников года — Вербное воскресенье, в которое принято идти в церковь и святить вербу. Узнайте, когда нужно освящать это растение, как его можно красиво украсить и что делать с освященными ветками.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Когда нужно святить вербу

Верба — это главный символ церковного праздника Вход Господень в Иерусалим, поэтому ее обязательно несут в церковь и освящают. В этом году ветви этого растения всем верующим в Украине нужно святить в Вербное воскресенье, то есть, 13 апреля.

В давние времена освященную вербу предки держали дома, считая, что она способна защитить жилье от всех заболеваний и негатива. Кроме вербы, в этот день также можно святить воду, которой очищали окружающий воздух дома и лечили все недуги.

Веточки вербы в церкви. Фото: Ag

Как можно красиво украсить вербу на Вербное воскресенье

С давних времен существует интересная традиция украшать ветви вербы на Вербное воскресенье, но эта традиция приобрела новые формы сегодня. Если вы хотите соблюсти эту традицию, можете украсить вербу на праздник такими вещами, как:

Ленты разного цвета — добавляют праздника и считаются символом энергии

Бумажные цветы — символизируют пробуждение весны и счастье

Вытынанки или вышитые элементы — придают аутентичности

Декоративные писанки из дерева или пластика — добавляют красоты

Живые цветы, в частности, подснежники или нарциссы — подчеркивают красоту вербы

Идея красивого украшения вербы. Фото: скриншот с YouTube

Что надо делать с освященной вербой ради благополучия

Верба, которая была освящена в церкви, имеет особое влияние на жизнь и считается мощным оберегом. Если вы хотите привлечь счастье в свой дом, можете сделать следующее с вербой:

Держать дома возле икон или в углу — будет оберегать дом

Обрызгивать дом — защитит от злых сил

Сажать в землю возле дома или на огороде — улучшит урожай

Использовать в народной медицине — сделает отвары целебными

Сжечь или пустить за водой сухие ветки — вернется природе

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