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Заборони у Вербну неділю 2025 — що не можна робити

12 квітня 2025 06:30
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор
Вербна неділя 2025 — що категорично не можна робити 13 квітня
Люди з вербою у Вербну неділю. Фото: Телеграф
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор

У неділю, 13 квітня 2025 року, українці святкуватимуть Вербну неділю, в яку, як і в інші церковні свята, існують певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично забороняється займатися у це велике церковне свято, щоб не привернути нещастя до свого життя.

Новини.LIVE розповідає детально про заборони Вербної неділі.

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Займатися фізичною працею

Оскільки Вербна неділя — це святковий день, займатися важкою працею, прибирати, робити ремонт, шити або прати категорично не можна. Якщо ви запланували собі робити щось по дому, зробіть це напередодні, тобто, в суботу. Але особливо не рекомендується прасувати, прати і копати на городі.

Лаятися і сваритися

У це церковне свято не варто конфліктувати і мати навіть погані думки в голові. Справа в тому, що згідно з повір’ями, будь-які прокляття, сказані у Вербну неділю, можуть здійснитися. Тому цього дня краще сконцентруватися на гарних словах, тиші, спокої і молитві.

Верба
Букет з котиків на лавочці. Фото: Pixabay

Відмовляти комусь у допомозі

Якщо вас хтось просить допомогти, не відмовляйтеся, особливо якщо це роблять літні люди, діти або хворі. Справа в тому, що гарні справи у Вербну неділю повертаються потім сторицею, тому робіть їх побільше цього дня. 

Викидати свячену вербу

Гілочки верби, які ви освячуєте в церкві, мають сакральну силу, тому їх ні в якому разі не можна ламати, спалювати або викидати у смітник. Цю рослину зазвичай тримають вдома біля ікон або в хліві, щоб захистити оселю від негативу. 

Влаштовувати гучні заходи

Незважаючи на те, що це святковий день, це — частина Великого посту, тому недоречно вмикати голосно музику, влаштовувати дискотеки і вживати алкоголь. Вербна неділя — це час для внутрішньої тиші, роздумів і молитви.

Нагадаємо, ми писали про те, коли святять вербу, як прикрашають і що з нею робити у Вербну неділю. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо українці освячують вербу у Вербну неділю. 

Також ми повідомляли про те, чи можна працювати на городі у Вербну неділю.

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