Вербное воскресенье 2025 — что категорически нельзя делать 13 апреля

Люди с вербой в Вербное воскресенье. Фото: Телеграф

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, в которое, как и в другие церковные праздники, существуют определенные запреты. Узнайте, чем категорически запрещается заниматься в этот большой церковный праздник, чтобы не привлечь несчастье в свою жизнь.

Новини.LIVE рассказывает подробно о запретах Вербного воскресенья.

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Заниматься физическим трудом

Поскольку Вербное воскресенье — это праздничный день, заниматься тяжелым трудом, убирать, делать ремонт, шить или стирать категорически нельзя. Если вы запланировали себе делать что-то по дому, сделайте это накануне, то есть, в субботу. Но особенно не рекомендуется гладить, стирать и копать на огороде.

Ругать и ссориться

В этот церковный праздник не стоит конфликтовать и иметь даже плохие мысли в голове. Дело в том, что согласно поверьям, любые проклятия, сказанные в Вербное воскресенье, могут осуществиться. Поэтому в этот день лучше сконцентрироваться на хороших словах, тишине, спокойствии и молитве.

Букет из котиков на лавочке. Фото: Pixabay

Отказывать кому-то в помощи

Если вас кто-то просит помочь, не отказывайтесь, особенно если это делают пожилые люди, дети или больные. Дело в том, что хорошие дела в Вербное воскресенье возвращаются потом во сто крат, поэтому делайте их побольше в этот день.

Выбрасывать освященную вербу

Веточки вербы, которые вы освящаете в церкви, имеют сакральную силу, поэтому их ни в коем случае нельзя ломать, сжигать или выбрасывать в мусорку. Это растение обычно держат дома возле икон или в хлеву, чтобы защитить дом от негатива.

Устраивать шумные мероприятия

Несмотря на то, что это праздничный день, это — часть Великого поста, поэтому неуместно включать громко музыку, устраивать дискотеки и употреблять алкоголь. Вербное воскресенье — это время для внутренней тишины, размышлений и молитвы.

Напомним, мы писали о том, когда святят вербу, как украшают и что с ней делать в Вербное воскресенье.

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