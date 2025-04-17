Страсна пʼятниця 2025 — що категорично не можна робити 18 квітня

Заборони Страсної п'ятниці 2025 — що не можна робити 18 квітня
Кожен вірянин знає, що перед Великоднем йде Страсна п’ятниця, яка цього року припадає на 18 квітня і має певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично забороняється займатися в це свято до Великодня, щоб не привернути до себе і своїх рідних нещастя і горе.
Новини.LIVE розповідає про ці заборони.
Що ні в якому разі не можна робити в Страсну п'ятницю
Їсти до вечора
У Страсну п’ятницю віряни повинні дотримуватися строгого посту аж до повної відмови від вживання їжі. Ввечері можна з’їсти трохи хліба і випити води. Але робити це потрібно після того, як винесеться Плащаниця в храмі.
Займатися прибиранням вдома
Цього дня категорично заборонено займатися важкою працею вдома — це краще залишити на Чистий четвер. Саме в Чистий четвер потрібно закінчити прибирання вдома, щоб не залишати його на Страсну п’ятницю.
Шити, прати і колоти дрова
Категорично заборонено також у Страсну п’ятницю шити щось, вишивати, прати одяг і колоти дрова. Також не можна брати до рук сокиру і щось рубати, наприклад, колоти дрова, і користуватися інвентарем, який зроблений з металу.
Поратися на городі та в саду
Церква забороняє у Страсну п’ятницю займатися будь-якою працею на землі, тобто, орати, боронувати і робити щось таке, де потрібно протикати землю залізом. Повір’я кажуть, що посіявши насіння в Страсну п’ятницю, ви не отримаєте гарного врожаю.
Веселитися і радіти
Заборонено також веселитися цього дня, адже давня приказка говорить: "Хто у Страсну п'ятницю веселиться, той весь рік плакатиме". Тому предки цього дня говорили вдома тихо і не веселилися.
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