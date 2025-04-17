Страсна пʼятниця 2025 — що категорично не можна робити 18 квітня

Українка, яка ставить свічку напередодні Великодня у Львові в 2023 році. Фото: Kyiv Post

Кожен вірянин знає, що перед Великоднем йде Страсна п’ятниця, яка цього року припадає на 18 квітня і має певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично забороняється займатися в це свято до Великодня, щоб не привернути до себе і своїх рідних нещастя і горе.

Новини.LIVE розповідає про ці заборони.

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Їсти до вечора

У Страсну п’ятницю віряни повинні дотримуватися строгого посту аж до повної відмови від вживання їжі. Ввечері можна з’їсти трохи хліба і випити води. Але робити це потрібно після того, як винесеться Плащаниця в храмі.

Займатися прибиранням вдома

Цього дня категорично заборонено займатися важкою працею вдома — це краще залишити на Чистий четвер. Саме в Чистий четвер потрібно закінчити прибирання вдома, щоб не залишати його на Страсну п’ятницю.

Розп'яття Ісуса Христа на хресті. Фото ілюстративне: Pinterest

Шити, прати і колоти дрова

Категорично заборонено також у Страсну п’ятницю шити щось, вишивати, прати одяг і колоти дрова. Також не можна брати до рук сокиру і щось рубати, наприклад, колоти дрова, і користуватися інвентарем, який зроблений з металу.

Поратися на городі та в саду

Церква забороняє у Страсну п’ятницю займатися будь-якою працею на землі, тобто, орати, боронувати і робити щось таке, де потрібно протикати землю залізом. Повір’я кажуть, що посіявши насіння в Страсну п’ятницю, ви не отримаєте гарного врожаю.

Веселитися і радіти

Заборонено також веселитися цього дня, адже давня приказка говорить: "Хто у Страсну п'ятницю веселиться, той весь рік плакатиме". Тому предки цього дня говорили вдома тихо і не веселилися.

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