Чому не можна пекти паски в Страсну п'ятницю — відповідь священика

Господиня, яка тримає готову паску в руках. Фото: Freepik

Цього року світле свято Великодня припадає на 20 квітня, на яке прийнято пекти паски, фарбувати яйця і святити їжу в церкві. Український священик Анатолій Куліш розповів, чому краще не пекти паски в Страсну п’ятницю.

Про це Анатолій Куліш розповів в інтерв’ю "УНІАН".

Реклама

Читайте також:

Справжні господині, які не купують паски, а печуть їх самостійно вдома, діляться на два типи: хтось готує їх у Чистий четвер, а хтось — у Велику суботу. Що стосується Страсної п’ятниці, то пекти паски цього дня категорично не рекомендується.

Настоятель храму ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" ПЦУ міста Кременчук Анатолій Куліш пояснив, коли краще пекти паски і чому це не варто робити в Страсну п’ятницю.

Жінка, яка робить паски на Великдень. Фото: Freepik

Чому не варто пекти паски в Страсну п’ятницю

Віряни традиційно намагалися менше працювати з післяобіднього часу в Чистий четвер до пізнього вечора Страсної п’ятниці, адже в цей час в храмах проводилися важливі служби. Церква рекомендує пекти паски в четвер до обіду або в суботу зранку.

Як стверджує священик Анатолій Куліш, краще не пекти паски і не фарбувати яйця ввечері Чистого четверга та у Страсну п’ятницю. Він рекомендує в ці дні сходити на служби до церкві. Якщо ви не можете відвідати всі богослужіння, настоятель радить підійти в Страсну п’ятницю до плащаниці, щоб помолитися і подякувати богу.

Що прийнято робити у Великдень

Віряни цього дня йдуть до церкви, щоб освятити великодні кошики з пасками, крашанками та деякими продуктами. Після цього люди вітають один одного словами "Христос Воскрес!" і "Воістину Воскрес!", а потім збираються сім’єю за святковим столом, де куштують спочатку освячену паску або яйця.

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна робити у Великдень.

Раніше ми розповідали про те, чому не варто садити картоплю до Великодня 2025 року.

Також ми повідомляли про те, що не можна робити в Страсний тиждень до Великодня.