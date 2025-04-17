Почему нельзя печь куличи в Страстную пятницу — ответ священника

Хозяйка, которая держит готовый кулич в руках. Фото: Freepik

В этом году светлый праздник Пасхи приходится на 20 апреля, на который принято печь куличи, красить яйца и святить еду в церкви. Украинский священник Анатолий Кулиш рассказал, почему лучше не печь куличи в Страстную пятницу.

Об этом Анатолий Кулиш рассказал в интервью "УНІАН".

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Настоящие хозяйки, которые не покупают куличи, а пекут их самостоятельно дома, делятся на два типа: кто-то готовит их в Чистый четверг, а кто-то — в Великую субботу. Что касается Страстной пятницы, то печь куличи в этот день категорически не рекомендуется.

Настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ города Кременчуг Анатолий Кулиш объяснил, когда лучше печь куличи и почему это не стоит делать в Страстную пятницу.

Женщина, которая делает куличи на Пасху. Фото: Freepik

Почему не стоит печь куличи в Страстную пятницу

Верующие традиционно старались меньше работать с послеобеденного времени в Чистый четверг до позднего вечера Страстной пятницы, ведь в это время в храмах проводились важные службы. Церковь рекомендует печь куличи в четверг до обеда или в субботу утром.

Как утверждает священник Анатолий Кулиш, лучше не печь куличи и не красить яйца вечером Чистого четверга и в Страстную пятницу. Он рекомендует в эти дни сходить на службы в церкви. Если вы не можете посетить все богослужения, настоятель советует подойти в Страстную пятницу к плащанице, чтобы помолиться и поблагодарить бога.

Что принято делать в Пасху

Верующие в этот день идут в церковь, чтобы освятить пасхальные корзины с куличами, пасхальными яйцами и некоторыми продуктами. После этого люди поздравляют друг друга словами "Христос Воскрес!" и "Воистину Воскрес!", а затем собираются семьей за праздничным столом, где пробуют сначала освященный кулич или яйца.

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