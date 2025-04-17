Страстная пятница 2025 — что категорически нельзя делать 18 апреля

Украинка, которая ставит свечу накануне Пасхи во Львове в 2023 году. Фото: Kyiv Post

Каждый верующий знает, что перед Пасхой идет Страстная пятница, которая в этом году припадает на 18 апреля и имеет определенные запреты. Узнайте, чем категорически запрещается заниматься в этот праздник до Пасхи, чтобы не привлечь к себе и своим родным несчастье и горе.

Новини.LIVE рассказывает об этих запретах.

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Есть до вечера

В Страстную пятницу верующие должны придерживаться строгого поста вплоть до полного отказа от употребления пищи. Вечером можно съесть немного хлеба и выпить воды. Но делать это нужно после того, как вынесется Плащаница в храме.

Заниматься уборкой дома

В этот день категорически запрещено заниматься тяжелым трудом дома — это лучше оставить на Чистый четверг. Именно в Чистый четверг нужно закончить уборку дома, чтобы не оставлять ее на Страстную пятницу.

Распятие Иисуса Христа на кресте. Фото иллюстративное: Pinterest

Шить, стирать и колоть дрова

Категорически запрещено также в Страстную пятницу шить что-то, вышивать, стирать одежду и колоть дрова. Также нельзя брать в руки топор и что-то рубить, например, колоть дрова, и пользоваться инвентарем, который сделан из металла.

Возиться на огороде и в саду

Церковь запрещает в Страстную пятницу заниматься любым трудом на земле, то есть, пахать, бороновать и делать что-то такое, где нужно протыкать землю железом. Поверья говорят, что посеяв семена в Страстную пятницу, вы не получите хорошего урожая.

Веселиться и радоваться

Запрещено также веселиться в этот день, ведь древняя поговорка гласит: "Кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать". Поэтому предки в этот день говорили дома тихо и не веселились.

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